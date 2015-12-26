‘Alt Yapıyı Önemsiyoruz’

Yeni Malatya Spor kulüp basın sözcüsü Mehmet Bak, takım için alt yapının önemli olduğunu söyledi.

Mehmet Bak yaptığı açıklamada , “Alt yapı takımların geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle kulüp olarak alt yapıyı çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda alt yapıya gerekli desteği veriyoruz. Amacımız yarışmacı bir takım oluşturmak değil. Biz gelecek adına futbolcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bütün çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Alt yapıya gerekli önemi verecek, gelecek yıllarda Malatya futboluna oyuncu kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.