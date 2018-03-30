Altaş’ın Annesi Toprağa Verildi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden , İyi Parti Malatya İl Başkanı Sezai Altaş’ın annesi Rukiye Altaş (74), Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Perşembe akşamı vefat eden Rukiye Altaş’ın cenazesi, Şehir Mezarlığı Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’nda defnedildi. Mimarlar Odası Malatya Şubesi Başkanı Fatma Altaş’ın da kayınvalidesi olan Rukiye Altaş’ın cenaze törenine ailesi, yakınları, dostları ve arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in de, Sezai Altaş’ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

Bülten- malatyahaber.com