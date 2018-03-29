Altaş’ın Annesi Vefat Etti
İyi Parti’nin Malatya İl Başkanı Sezai Altaş’ın annesi vefat etti.
Bir süredir tedavi görmekte olan 74 yaşındaki Rukiye Altaş’ın, Perşembe günü akşam saatlerinde vefat ettiği öğrenildi. Rukiye Altaş’ın cenazesi, 30 Mart Cuma günü Şehir Mezarlığı Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
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