“Alternatif Yol Açıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Kentimiz ve ilçemizdeki trafik sıkışıklığını giderip hemşerilerimize konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla alternatif yol güzergâhlarını artıyoruz. Bu yılın ilk sekiz ayında mahalle aralarındaki bağlantı yollarını açma çalışmalarına engel teşkil eden toplam 22 evin yıkımını gerçekleştirirken, yeni açılan yollar sayesinde trafik sıkışıklığının giderilmesinde önemli mesafeler aldık “ dedi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Abdulgaffar, Samanlı, Özalper ve Şeyhbayram mahallelerinin birleşme noktasındaki alana yaptırılan Rabia Parkı ile Fahri Kayahan Bulvarı arasındaki bağlantı yolunun açılmasına engel teşkil eden tek katlı ev, mülk sahiplerine enkaz bedeli ödenerek yıkımı gerçekleşti.

Çevre güvenliği alındıktan sonra Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri aracılığıyla yıkılan evin enkazları ekipler tarafından kaldırılırken, Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri ise yıkılan evin çevresinde genel bir temizlik yaptı.

Samanlı mahallesi Şeftalici sokakta gerçekleşen ev yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar ile Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden detaylı bilgiler aldı.

POLAT, “RABİA PARKI İLE FAHRİ KAYAHAN BULVARI ARASINDA ALTERNATİF YOL AÇIYORUZ”

Başkan Polat, imar yollarının açılmasıyla ilgili yaptığı konuşmada, “ Buradaki evin yıkılmasıyla Rabia Parkı ile Fahri Kayahan Bulvarı arasındaki bağlantı yolunun açmış olacağız. Samanlı mahallemizde daha önceden gerçekleştirdiğimiz yol açma çalışmalarına ek olarak yaptığımız bu hizmetlerimizle araç ve yaya trafiğinin daha akıcı ve hızlı olmasına imkân tanıyacağız” dedi.

POLAT, “ÜÇ YILDA 159, İLK SEKİZ AYDA 22 EV YIKIMI GERÇEKLEŞTİRDİK”

2017 Yılı Ocak ile Ağustos ayı arasında yol açma çalışmalarına engel teşkil eden toplam 22 evin yıkımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Polat, “ Yeşilyurt İlçemizdeki alternatif yol güzergâhları oluşturma ve imar yollarını açma çalışmaları ile yeni sosyal yaşam alanları yapımına engel teşkil eden evlerin yıkımına ara vermeden devam ediyoruz. Bu yılın ilk sekiz ayında 22, üç yılda ise enkaz bedeli ödenmiş ya da metruk ev diye tabir edilen toplam 159 evin yıkımını başarıyla gerçekleştirdik. Bu çalışmalar neticesinde; ilçemizdeki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yeni yollar açarken diğer taraftan estetik ve modern tasarımlı sosyal yaşam alanlarını hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gerek halkımızın sağlığı ve güvenliği, gerekse de ilçemizin estetik görünümü açısından olumsuz görüntü sergileyen metruk evlere ise asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. Terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaların yıkımı kentimizin mimari yapısına artı değerler kazandırmaktadır. Bu konuda asla taviz vermiyoruz” dedi.

POLAT, “TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ALTERNATİF YOLLARLA AZALTABİLİRİZ”

Trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yol güzergâhları açmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Polat, “İlçemizdeki ulaşım ağını daha güçlü, nitelikli ve kaliteli düzeye ulaştırmak amacıyla çalışmalarımıza dört koldan devam ediyoruz. Kentimizdeki araç ve yaya trafiğindeki sıkışıklığı giderip konforlu ulaşım imkânını halkımıza sunmak için alternatif güzergâhları artırmamız gerekiyor, trafik yoğunluğunu ancak bu şekilde azaltabiliriz. Bu hizmetlerimizi geleceği düşünerek planlıyoruz ve hayata geçiriyoruz. Her yıl 10 km imar yolu açma hedefimizi çok çalışarak, mücadele ederek Allah’a şükürler olsun ki geçtik. Geçen yıl 20 km imar yolu açmıştık, bu yılın ilk sekiz ayında ise 11 km imar yolu açtık. Üç yıl içerisinde toplam 37 km. imar yolu açma başarısına ulaştık. İlçemiz genelindeki yol açma, genişletme, sıcak asfalt ve sathi kaplama, kaldırım yenileme çalışmalarını sıcak havaya rağmen özveriyle sürdüren Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz, personellerimiz ile çalışmalarda bizlere desteğini esirgemeyen mahalle muhtarlarımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum. “ dedi.

POLAT, “İLÇEMİZİ GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

Yeşilyurt’un son dönemlerdeki yatırım ve hizmetlerle daha farklı bir yapıya büründüğünü hatırlatan Belediye Başkanı Polat, “ Büyüyen Sevdamız Yeşilyurt için gece demeden gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim amacımız; kalıcı ve nitelikli hizmetlerle ilçemizi geleceğe en güzel şekilde taşımaktır. Yeşilyurt, son yapılan hizmetlerle daha güzel ve modern bir görüntüye kavuştu, bunun devamı gelecek” dedi.

POLAT, “CUMHURBAŞKANIMIZI BAĞRINA BASAN HEMŞERİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Geçtiğimiz cumartesi günü toplu açılış töreni ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın oğlunun nikâh şahitliği için Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı en güzel şekilde ağırladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Polat, “ Malatyalılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına basarak her zaman olduğu gibi yine misafirperverliğini ve kadirşinaslığını göstermiştir. Kayısı hasadı ve tatil dönemine rağmen Cumhurbaşkanımızı mitingde yalnız bırakmayan, alanı tamamen dolduran ve en güzel şekilde ağırlayan değerli Malatyalılara saygılarımı iletiyorum” dedi.

MUHTAR BALAMAN, “YEŞİLYURT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Samanlı Mahalle Muhtarı Orhan Balaman ise, “ Mahallemizdeki ulaşım ağının güçlenmesi maksadıyla yıkımı tamamlanan beşinci evle birlikte dördüncü sokağımızı da açmış oluyoruz. Rabia Parkı ile Fahri Kayahan Bulvarı arasındaki bağlantı yolumuzun açılması trafik yoğunluğunun önemli ölçüde giderilmesini sağlayacak. Bu güzel ve kalıcı hizmetlerden dolayı Sayın Başkanımız Hacı Uğur Polat’a, Başkan Yardımcılarımıza ve diğer yetkililere mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bülten