Altın Kayısı Satranç Turnuvası 20-25 Ağustos Arasında

Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın 5’incisi 20-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Turnuvanın yönerge bildirgesinin birkaç gün içerisinde satranç federasyonunun resmi internet sitesinden yayınlanacağı bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Türkiye Satranç Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın beşincisi 20-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YABANCI SPORCULAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) büyük önem verdiği uluslararası turnuvalar arasında yer alan Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası bugüne kadar birçok yabancı ülkeden ve Türkiye’den yüzlerce sporcuyu ağırladı.

Yabancı sporcuların büyük ilgi gösterdiği Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’na bu yılda yoğun bir katılımın olması bekleniyor.

Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın ilki 9-15 Haziran 2013 tarihlerinde yapılmıştı. 21’i yabancı 234 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilkinde Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan, Hindistan, Irak, İspanya, Mısır ve Türkmenistan’dan gelen sporcularda yer aldı.

Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın ikincisi 15-20 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Turnuvada, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Gürcistan, İran, Suriye, Karadağ ve Ukrayna’dan sporcular katıldı.

Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın üçüncüsü 25-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapıldı.

11 ülkeden 46’sı yabancı 398 sporcunun yarıştığı turnuva renkli görüntülere de sahne oldu.

Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın dördüncüsü 21-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya; 13 ülkeden ve 37 ilden 44’ü yabancı, 8’i görme engelli olmak üzere 460 sporcu katıldı.

“ALTIN KAYISI SATRANÇ TURNUVASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvasını federasyon olarak çok önemsediklerini kaydederek, turnuvanın Anadolu’nun diğer illerine örnek teşkil ettiğini belirtti.

Tülay, Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvasının çok önemli bir turnuva olduğuna dikkat çekerek, “Uluslararası boyutlu olması çok önemli. Uluslararası hale gelmesi çok kolay olmuyor. Turnuvanın en önemli bölümünü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediyemiz yapıyor. O nedenle Türkiye Satranç Federasyonu açısından çok önemli bir turnuva” dedi.

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Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi