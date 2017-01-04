Altın Kayısı Satranç Turnuvası Ağustos’ta
Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın beşincisinin 20-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.
Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Malatya 5’nci Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın 20-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın 2017 etkinlik takviminde açıkladığına dikkat çekti.
Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) büyük önem verdiği uluslararası turnuvalar arasında yer alan Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası bugüne kadar birçok yabancı ülkeden ve Türkiye’den yüzlerce sporcuyu ağırladı.
Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın ilki 9-15 Haziran 2013 tarihlerinde yapılmıştı. 21’i yabancı 234 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilkinde Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan, Hindistan, Irak, İspanya, Mısır ve Türkmenistan’dan gelen sporcularda yer aldı.
Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın ikincisi 15-20 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Turnuvada, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Gürcistan, İran, Suriye, Karadağ ve Ukrayna’dan sporcular katıldı.
Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın üçüncüsü 25-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapıldı.
11 ülkeden 46’sı yabancı 398 sporcunun yarıştığı turnuva renkli görüntülere de sahne oldu.
Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın dördüncüsü 21-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapıldı.
Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya; 13 ülkeden ve 37 ilden 44’ü yabancı, 8’i görme engelli olmak üzere 460 sporcu katıldı.
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Yeni Malatya Gazetesi