Altınları Almak Üzereyken Yakalandılar

Yaşlı bir çifti telefonla arayarak, terör örgütü bağlantıları olduğunu söyleyip dolandırmak isteyen şebekenin elemanı eve gelip ziynet eşyalarını almak isterken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. 3 kişilik şebekeden 1 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olay şöyle gelişti; yaşlı bir çifti arayan şüpheliler kendilerini savcı ve polis olarak tanıttılar. Yaşlı çifte “Terör örgütü ile bağlantınız tespit edildi. Sizi kurtarmak için yardım edeceğiz” diyerek yaşlı çiften para ve ziynet eşyası talep ettiler.

Durumu öğrenen yakınları olayı polise anlatmalarını istedi. İhbar üzerine Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yaşlı kadın evde kaldı, kocası ise polislerin kontrolü altında dolandırıcıların istediği parayı yatırmak için bir bankanın şubesine gitti.

Polisin olaya dahil olduğundan habersiz olan şebekenin elemanlarından M.A. (19) eve gelerek altınları almak isterken, hazır bekleyen ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Bankaya giden yaşlı şahıs ise istenen hesaba parayı yatırmadan geri döndü.

Yapılan çalışmada M.A.’dan sonra şebekenin diğer elemanları oldukları iddia edilen A.D. (23) ile İ.D. (25) adlı şüphelilerde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın ardından 3 şüpheli dün sabah saatlerinde Adliyeye sevke dildi. Şüphelilerden M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com