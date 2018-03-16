“Altyapıya Büyük Önem Veriyoruz”

Kale Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Erdal Kaçan, kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini ifade ederek, Kale’ye yapılacak olan statla birlikte daha güzel çalışmalar yapacaklarını söyledi.

2017-2018 sezonunda mücadele ettikleri kategorilerde üstün başarı gösterdiklerini ifade eden Kaçan, “Oynadığımız dört kategoride A takım hariç diğer kategorilerde bir ya da ikinci sırada yer aldık. U15 Ligi’nde namağlup şampiyon olduk. U16’da ikinci olduk, U14 Ligi’nde grubu lider tamamladık. A takımımıza da hiç transfer yapmadan altyapıdan 16, 17 yaşındaki oyuncularla mücadele ettik. Baraj maçında Akçadağspor’u 2-0 yenerek, ligde kaldılar. Rakiplerimiz birçok oyuncuyu transfer ederken, Malatya amatöründe biz transfer yapmayan tek takımız. Sporcu kardeşlerimize ve altyapımıza güvendiğimizden dolayı transfer yapmadık. Dolayısıyla sporcularımız benim gönlümün şampiyonudur. Teknik ekibimizi, yöneticilerimizi, sporcularımızı tebrik ediyorum, ailelerine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Takımımız her karşılaşmada centilmence mücadele etti, agresif davranmadılar. Her sıkıntıya rağmen iyi bir sezon geçirdik. Stresliydi ama sporcularımıza güvendik, kazasız belasız ligimizi tamamladık. U17 Ligi devam ediyor, takımımızda orada namağlup lider durumda bulunuyor” diye konuştu.

Kaçan, altyapıya önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Altyapıyla uğraşmak güç, para ister. Biz altyapıya önem veriyoruz. Her kategoride 25 sporcumuz var. Bu çocuklarımızla ilgilenmek zor ama zevkli, federasyonun da bu kulüpleri göz ardı etmemesi gerekiyor. Adafı Kartalspor, Sanayispor, Malatya Fenerspor ve Malatya Galataspor’da oynayan futbolcular her altyapıdan yetişiyor. Ben üst takıma 20-30 bin TL harcayacağıma bunu altyapıya harcarım, Malatyaspor ve Malatya’ya sporcu yetiştirmiş oluruz. Altyapıya önem vererek, küçük çocuklarımızı eğitmek ve topluma kazandırmak istiyoruz. Bu nedenle A takımdan çok alt kategorilere eğiliyoruz.”

Kale İlçesi’ne sahanın yapılacağını kaydeden Kaçan, “Sahanın parası çıkmış, bir iki aya kadar ihalesi yapılacak. 2018-2019 sezonunda bir aksilik çıkmazsa maçlarımızı ilçedeki sahamızda oynayacağız. Şuanda çalışmalar iyi gidiyor. Bütün ilçelerin statları yapıldı, takımı olmayan yerlerin sahaları da yapıldı ama her ne hikmetse bizim saha yapılmadı. Parası çıkmış, yapılacak. Emeği geçen herkesin eline sağlık” dedi.

Kaçan, kulüp olarak altyapı çalışmalarına daha büyük önem vereceklerini ifade ederek, “Altyapıda bizim Kale’nin çocukları antrenman için Malatya’ya gelemiyorlardı. Okulları vardı gelemiyorlardı. Sahamız yapılırsa idmanlarımızı ilçede yapacağız. Kale Belediye Başkanımızın da araç desteğiyle daha iyi olacak. Sahamızın yapılmasıyla daha verim alacağız. Gençlerimizi, kardeşlerimiz daha iyi spor yapma imkanı bulacak. İlçemizde sosyal ve sportif anlamda birçok faaliyet yapılacak” diye konuştu.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com