“Amaç Arguvan’a En İyi Hizmeti Sunmak”

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, Arguvan Belediyesi’ni ziyaret etti.

Arguvan Kaymakamlığına yeni atanan Cuma Emeç ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ziyaret esnasında bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular.

Kaymakam Emeç, Arguvan için yapılabilecek projelerde hareket edeceklerini ifade etti. Emeç, Arguvan’ın önemli bir ilçe olduğunu belirterek, “Amacımız Arguvan’a en iyi hizmetleri sunmaktır” söyleminde bulundu.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Kaymakam’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini belirtti.

Başkan Kızıldaş, Arguvan için birlikte hareket edildiğinde önemli projelerin gerçekleşebileceğini Arguvan halkına her zaman hizmet etmekten mutlu olduğunu ve hizmet etmeye de devam edeceğini ifade etti.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ziyaret esnasında Kaymakam Cuma Emeç’e Arguvan Belediye Spor atkısı armağan etti.

Yeni Malatya Gazetesi