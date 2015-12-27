Amaç Neydi, Ne Oldu?

Kafe, lokanta ve dondurmacıların çoğunlukta olduğu Kanalboyu’ndaki çevre düzenlemesi, yeni sorunları da beraberinde getirdi.

Bir süre önce yapılan düzenlemede, kaldırımlar genişletilmiş ve araç yolu tek şeride indirilmişti.

Kaldırımlara araç park etmemesi için demirler monte edilmiş, sonradan sökülmüştü. Park yeri bulamayan araçlar demirlerin kaldırılmasıyla beraber kaldırıma park etmeye başladılar. Ayrıca kanalın her iki tarafında bulunan kaldırımların büyük bölümünün yeşil alan yapılması nedeniyle de söz konusu kaldırımlar da ancak iki yayanın geçeceği kadar mesafe kaldı. Böylece genişletilen kaldırımlara rağmen yayalara eskisinden de daha az kullanım alanı kaldı.

Bu arada yolun çift şeritli olduğu dönemde, Atatürk Anıtı tarafındaki trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşurken, yolun tek şeride inmesiyle kuyruklar daha da uzadı.

Bazı vatandaşlar tarafından, sorunların yaşandığı yeni düzenlemenin, belediye tarafından tekrar değerlendirilmesi gerektiği dile getiriliyor.

FOTOĞRAF : Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Kanalboyu tarafındaki kaldırıma park eden araçlar.