“Amacımız En İyi Sonuçla Dönmek”

Malatya Basketbol Ligi Yıldız Erkekler kategorisinde, tüm müsabakaları kazanan Turgut Özal Koleji şampiyon oldu.



Turgut Özal Koleji’nin, Batman’da, 7-11 Mart günleri arasında yapılacak bölgesel müsabakalarda Malatya’yı temsil edeceği ve bu müsabakalar sonunda da birinci olup Anadolu Şampiyonası’na gitmeyi hedeflediği öğenildi. Okul Müdürü Mustafa Sular, yaptığı değerlendirmede, “Takımımız 2 yıldır maç kaybetmedi. Geçen yılki başarıyı tekrarlayıp Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Bu konuda başka sporcularımıza ve ailelerine sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



İyi bir ekip olduklarını dile getiren antrenör Ufuk Doğan “Turgut Özal Koleji olarak basketbola iyi bir yatırım yaptık. Bununda meyvelerini alıyoruz. Amacımız bölgesel müsabakalardan da en iyi sonuçla dönmek” dedi.

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