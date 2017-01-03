“Amacımız İnsana Dokunmak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2016 yılında 2 sempozyum, 4 panel, 10 konferans, 297 seminer, 20 müzikal etkinlik, 25 teatral etkinlik, 30 sergi, 5 kitap basımı, 1 ulusal resim yarışması, 3 spor etkinliği, 9 eğitim merkezi, 1 nezaket okulu etkinliği gerçekleştirdiklerini, bu etkinliklerden 93 bin kişinin yararlandığını belirterek “ Büyükşehir Belediyesi olarak, alt yapı ve diğer hizmetlerin yanı sıra sosyal ve kültürel diğer hizmetlerle amacımız insana dokunmak, insanı kucaklamak” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ve bazı daire başkanları ile basın toplantısı düzenleyerek, 2016 yılında gerçekleştirilen kültürel faaliyetler ile 2017 yılında yapılması planlanan sanatsal etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Bir şehrin gelişmesinin sadece fiziki yatırımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Başkan Çakır, temel hedeflerinde birinin Malatya’yı bir kültür şehri yaparak insana ulaşmak olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri 2009 yılından sonra Sanat Merkezi, Sanat Sokağı, çok amaçlı sosyal tesisler, külliyeler, semt konakları, gençlik merkezi gibi tesisleri kente kazandırdıklarını kaydeden Çakır “Bu etkinliklere katılanların çoğu belki de ilk defa bir sosyal aktivitenin içerisinde yer alıyor. Merkezde yaptığımız tesislerin daha kapsamlısını ilçelerimizde yapıyoruz. Doğanyol hazır, Yazıhan devam ediyor, Kuluncak’ın projesi hazır, Erkenek ihaleye çıkarıldı. Darende, Doğanşehir ve Akçadağ’da proje çalışması yapılıyor. Bu çalışmalarımızı bütün ilçelere yayacağız. Malatya son yıllarda bu alanda çok ciddi mesafeler aldı. Onbinlerce insanımız buralardan istifade ediyor. Çıtayı daha da yükselterek bütün insanımızı bu aktivitelerin içerisine almak en büyük hedeflerimizin içerisinde” diye konuştu.

407 etkinliğe 93 bin kişi katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, daha sonra Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2016 yılında düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler ile ulaşılan katılımcı sayılarını açıkladı. Başkan Çakır, 2016 yılında 2 sempozyum, 4 panel, 10 konferans, 297 seminer, 20 müzikal etkinlik, 25 teatral etkinlik, 30 sergi, 5 kitap basımı, 1 ulusal resim yarışması, 3 spor etkinliği, 9 eğitim merkezi, 1 nezaket okulu etkinliği ile toplamda 93 bin kişiye ulaşıldığını kaydetti.

“2017 daha da zengin etkinliklerle geçecek”

Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında kültürel ve sanatsal etkinliklerinin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Çakır, sempozyum, panel, konferans, seminer, tiyatro, sergi, konser-dinleti, söyleşi, yarışma, festival-fuar ile çok sayıda kitap basımı yapacaklarını ve bu etkinlikleri yine ilçelerde de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Film festivalini yapacağız”

Başkan Çakır, toplantı sonrasında basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı. Çakır, Malatya Film Festivali ile ilgili bir soruya “Film festivalini bu yıl da Valiliğimiz ile birlikte yapacağız. Diğer ilçe belediyelerimizi de belki katacağız. Ama daha sonra ev sahipliğini tümden belediye olarak biz alır mıyız bilemiyorum. Ama bu yıl festivali yapacağız” diye yanıtladı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com