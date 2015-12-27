“Amacımız Sorunları Çözmek”

Eski sendikacı İhsan Kalı, Malatya’nın Akçadağ İlçesi için AKP’den ilk aday adaylığını açıkladı.

Türkiye Yol-İş Sendikası Malatya 1 Nolu Şubesi başkanlık görevini 23 yıl sürdüren Kalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Güzel Akçadağ’ımıza, biri merkez olmak üzere 4 belediye, 69 köy, 16 mahalle ve 161 mezradan oluşan ilçemize hizmet etmek için 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’den Akçadağ Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıklıyorum. Amacım, partimizin de desteğini alarak Akçadağ’ımızı tüm belde ve köyleri ile tüm sorunları çözülmüş yaşanabilir, örnek bir şehir yapmaktır. Allah’ın izniyle buna inancım sonsuzdur” dedi.

Kalı, önümüzdeki günlerde AKP’ye resmi törenle geçişini de yapacağını kaydetti.

İhsan Kalı, 29 Nisan 2013’de, 23 yıldır sürdürdüğü Türkiye Yol-İş Sendikası Malatya 1 Nolu Şubesi başkanlık görevinden ayrılmıştı.