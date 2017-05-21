Amatör Futbol Liglerine Devam
Malatya amatör futbolda 2. Amatör Büyükler ve U13 Futbol Liglerinde heyecan kaldığı yerden devam etti.
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 11’nci hafta karşılaşmaları 19 Mayıs, 12’nci hafta karşılaşmaları ise 21 Mayıs’ta oynandı.
Ligde, A Grubu’nda şampiyonluk yarışı Pütürge Belediyespor ile Hekimhanspor arasında devam ederken, B Grubu’nda Kale Gençlerbirliği şampiyonluğunu ilan etti.
2. AMATÖR BÜYÜKLER LİGİ
İkinci amatörde 11’nci hafta maçlarının sonuçları
A Grubu
Polat Belediyespor-Hekimhanspor: 1-3
Tandoğanspor-Şire Pazarıspor: 6-4
Çatyol Belediyespor-Konak Belediyespor: 3-0 (hükmen)
B Grubu
Malatya İdmanyurdu-Doğanyol Belediyespor: 2-3
Malatya Fenerspor-Malatya Galataspor: 0-3
Arapgirspor-Kale Gençlerbirliği: 2-1
İkinci amatörde 12’nci hafta maçlarının sonuçları
A Grubu
Şire Pazarıspor-Polat Belediyespor: 1-2
Hekimhanspor-Çatyol Belediyespor: 3-0 (hükmen)
Pütürge Belediyespor-Konak Belediyespor: 3-0 (hükmen)
B Grubu
Kale Gençlerbirliği-Çöşnük Gençlik: 6-1
Malatya Galataspor-Arapgirspor: 1-2
Doğanyol Belediyespor-Malatya Fenerspor: 3-0 (hükmen)
U13 LİGİ
U13 Futbol Ligi’nde 9 ve 10’ncu hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde iki haftada alınan sonuçlar şöyle:
9’uncu hafta
Anadolu Selçuklu-Yeni Malatyaspor: 0-3
Adafı Kartalspor-İnönü Üniversitesispor: 7-0
Akçadağspor-Kale Gençlerbirliği: 0-3 (hükmen)
Malatya Fenerspor-Sanayispor: 3-0 (hükmen)
10’uncu hafta
İnönü Üniversitesispor-Malatya Fenerspor: 0-6
Kaldırımgücü-Anadolu Selçuklu: 1-3
Akçadağspor-Sanayispor: 3-0 (hükmen).
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi