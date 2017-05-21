Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Amatör Futbol Liglerine Devam

Amatör Futbol Liglerine Devam
  • 21.05.2017
  • 0

Malatya amatör futbolda 2. Amatör Büyükler ve U13 Futbol Liglerinde heyecan kaldığı yerden devam etti.

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 11’nci hafta karşılaşmaları 19 Mayıs, 12’nci hafta karşılaşmaları ise 21 Mayıs’ta oynandı.

Ligde, A Grubu’nda şampiyonluk yarışı Pütürge Belediyespor ile Hekimhanspor arasında devam ederken, B Grubu’nda Kale Gençlerbirliği şampiyonluğunu ilan etti.

2. AMATÖR BÜYÜKLER LİGİ

İkinci amatörde 11’nci hafta maçlarının sonuçları

A Grubu

Polat Belediyespor-Hekimhanspor: 1-3

Tandoğanspor-Şire Pazarıspor: 6-4

Çatyol Belediyespor-Konak Belediyespor: 3-0 (hükmen)

B Grubu

Malatya İdmanyurdu-Doğanyol Belediyespor: 2-3

Malatya Fenerspor-Malatya Galataspor: 0-3

Arapgirspor-Kale Gençlerbirliği: 2-1

İkinci amatörde 12’nci hafta maçlarının sonuçları

A Grubu

Şire Pazarıspor-Polat Belediyespor: 1-2

Hekimhanspor-Çatyol Belediyespor: 3-0 (hükmen)

Pütürge Belediyespor-Konak Belediyespor: 3-0 (hükmen)

B Grubu

Kale Gençlerbirliği-Çöşnük Gençlik: 6-1

Malatya Galataspor-Arapgirspor: 1-2

Doğanyol Belediyespor-Malatya Fenerspor: 3-0 (hükmen)

U13 LİGİ

U13 Futbol Ligi’nde 9 ve 10’ncu hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde iki haftada alınan sonuçlar şöyle:

9’uncu hafta

Anadolu Selçuklu-Yeni Malatyaspor: 0-3

Adafı Kartalspor-İnönü Üniversitesispor: 7-0

Akçadağspor-Kale Gençlerbirliği: 0-3 (hükmen)

Malatya Fenerspor-Sanayispor: 3-0 (hükmen)

10’uncu hafta

İnönü Üniversitesispor-Malatya Fenerspor: 0-6

Kaldırımgücü-Anadolu Selçuklu: 1-3

Akçadağspor-Sanayispor: 3-0 (hükmen).

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."