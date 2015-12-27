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Malatya Haber -

Amatör Futbol Maçları Oynandı

Amatör Futbol Maçları Oynandı
  • 27.12.2015
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Malatya’da hafta sonunda 17 Yaş Futbol Ligi maçlarının yanı sıra  ve 1.Amatör Futbol Büyükler Ligi’nde iki erteleme maçı oynandı.

Cumartesi ve Pazar günü yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 

Malatya Amatör Küme 17 Yaş Lig

A Grubu

1932 Malatyagücü – Demirspor: 0-7

44 Malatyaspor – Malatya İl Özel İdarespor: 1-1

Malatya Fenerspor – Telekomspor: 3-0 (hükmen)

Demirspor 25 puanla birinci,Malatya Fenerspor aynı puanla ikinci

B Grubu

Karakavakspor – Battalgazi Belediyespor: 3-1

Kale Gençlerbirliği – Sancaktarspor: 0-3 (hükmen)

Sanayispor – Doğanşehir Belediyespor: 3-0 (hükmen)

Karakavakspor 24 puanla birinci, Sanayipor 21 puanla ikinci 

Ligde bitime bir hafta kala grublarında ilk iki sırayı alan takımlar  playof oynamaya hak kazandı.

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Lig

Demirspor – Battalgazi Belediyespor: 2-0

Yeni Balabanspor – Telekomspor: 0-5 

A grubunda ilk yarıyı Demirspor 16 puanla birinci, aynı puanla Çatyol Belediyespor ikinci olarak tamamladılar.

B grubunda ise 19 puanla Orduzuspor birinci, 10 puanla Adafı Kartalspor ikinci sırada ilk yarıyı tamamladılar.

1. Amatör Futbol Ligi’nde ikinci yarı 26 Ocak 2014 tarihinde başlayacak.

FOTOĞRAF: Demirspor- Battalgazi Belediyespor maçından

HABER-FOTO: Mehmet GÖRESİYE

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