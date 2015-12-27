Amatör Futbol Maçları Oynandı
Malatya’da hafta sonunda 17 Yaş Futbol Ligi maçlarının yanı sıra ve 1.Amatör Futbol Büyükler Ligi’nde iki erteleme maçı oynandı.
Cumartesi ve Pazar günü yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Malatya Amatör Küme 17 Yaş Lig
A Grubu
1932 Malatyagücü – Demirspor: 0-7
44 Malatyaspor – Malatya İl Özel İdarespor: 1-1
Malatya Fenerspor – Telekomspor: 3-0 (hükmen)
Demirspor 25 puanla birinci,Malatya Fenerspor aynı puanla ikinci
B Grubu
Karakavakspor – Battalgazi Belediyespor: 3-1
Kale Gençlerbirliği – Sancaktarspor: 0-3 (hükmen)
Sanayispor – Doğanşehir Belediyespor: 3-0 (hükmen)
Karakavakspor 24 puanla birinci, Sanayipor 21 puanla ikinci
Ligde bitime bir hafta kala grublarında ilk iki sırayı alan takımlar playof oynamaya hak kazandı.
Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Lig
Demirspor – Battalgazi Belediyespor: 2-0
Yeni Balabanspor – Telekomspor: 0-5
A grubunda ilk yarıyı Demirspor 16 puanla birinci, aynı puanla Çatyol Belediyespor ikinci olarak tamamladılar.
B grubunda ise 19 puanla Orduzuspor birinci, 10 puanla Adafı Kartalspor ikinci sırada ilk yarıyı tamamladılar.
1. Amatör Futbol Ligi’nde ikinci yarı 26 Ocak 2014 tarihinde başlayacak.
FOTOĞRAF: Demirspor- Battalgazi Belediyespor maçından
HABER-FOTO: Mehmet GÖRESİYE