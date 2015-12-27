Amatör Futbola Devam

2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligine 4 maçla devam edildi.

Ligde oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Develispor- Çatyal Belediyespor: 1-4

Sürgü Belediyespor- Kale İ.Yurdu: 0-2

Darendespor- Yeşil Arapgirspor: 1-0

Polat Bld.Spor- Doğanşehir Bld.Spor: 0-1

Ataköyspor ( Bay Takım )

İŞİTME ENGELLİLER

Bu arada İşitme Engelliler 2.Lig Futbol Şampiyonasında ilimizi temsil eden Malatya İşitme Engelliler takımı, Kahramanmaraş Afşin İşitme Engellilerspor futbol takımını 3-0 yendi.

Yeşiltepe Stadında yapılan karşılaşmada ilimiz temsilcisi maçın başyından sonuna kadar rakibine oranla üstün bir oyun sergileyerek sahadan farklı galibiyetle ayrılmasını bildi. (Fotoğraf: İşitme Engelliler maçından..)

HABER-FOTO: Mehmet GÖRESİYE