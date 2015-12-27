Amatör Futbola Devam
2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligine 4 maçla devam edildi.
Ligde oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Develispor- Çatyal Belediyespor: 1-4
Sürgü Belediyespor- Kale İ.Yurdu: 0-2
Darendespor- Yeşil Arapgirspor: 1-0
Polat Bld.Spor- Doğanşehir Bld.Spor: 0-1
Ataköyspor ( Bay Takım )
İŞİTME ENGELLİLER
Bu arada İşitme Engelliler 2.Lig Futbol Şampiyonasında ilimizi temsil eden Malatya İşitme Engelliler takımı, Kahramanmaraş Afşin İşitme Engellilerspor futbol takımını 3-0 yendi.
Yeşiltepe Stadında yapılan karşılaşmada ilimiz temsilcisi maçın başyından sonuna kadar rakibine oranla üstün bir oyun sergileyerek sahadan farklı galibiyetle ayrılmasını bildi. (Fotoğraf: İşitme Engelliler maçından..)
HABER-FOTO: Mehmet GÖRESİYE
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