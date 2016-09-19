Amatör Liglerde Heyecan Sürüyor
Malatya amatör futbolda U-15, U-19 1. Küme ve U-19 2. Küme’de heyecan kaldığı yerden devam etti.
U-15 LİGİ
U-15 Ligi’nde altıncı hafta maçları, oynanırken, U-19 1. Küme’de altıncı, U-19 2. Küme’de ise üçüncü hafta maçları oynandı.
U-15 Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları bol gollü geçti. Ligde oynanan karşılaşmalara şu sonuçlar alındı:
Malatya Fenerspor-Battalgazi Belediyespor: 4-2
Telekomspor-Kale Gençlerbirliği: 0-4
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kaldırımgücü: 11-0
Sanayispor-Adafı Kartalspor: 0-3
Anadolu Selçukluspor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 4-5
1932 Malatyagücü-Sancaktarspor: 3-0 (hükmen)
U-19 1. LİG..
U-19 1. Küme Futbol Ligi’nde altıncı hafta heyecanı yaşandı. 6 karşılaşmanın oynandığı altıncı haftada alınan sonuçlar şöyle:
Kale Gençlerbirliği-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 0-1
1932 Malatyagücü-Malatya Fenerspor: 1-2
Orduzuspor-Malatya Galataspor: 1-1
Sanayispor-Adafı Kartalspor: 0-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Telekomspor: 2-4
Battalgazi Belediyespor-Demirspor: 9-1
U-19 2. LİG
U-19 2. Küme Futbol Ligi’nde ise üçüncü hafta maçları oynandı. İki karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Çöşnük Gençlik-Ataköyspor: 2-7
Konak Belediyespor-Sancaktarspor: 3-3.
Yeni Malatya Gazetesi