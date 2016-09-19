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Malatya Haber -

Amatör Liglerde Heyecan Sürüyor

Amatör Liglerde Heyecan Sürüyor
  • 19.09.2016
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Malatya amatör futbolda U-15, U-19 1. Küme ve U-19 2. Küme’de heyecan kaldığı yerden devam etti.

U-15 LİGİ

U-15 Ligi’nde altıncı hafta maçları, oynanırken, U-19 1. Küme’de altıncı, U-19 2. Küme’de ise üçüncü hafta maçları oynandı.

U-15 Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları bol gollü geçti. Ligde oynanan karşılaşmalara şu sonuçlar alındı:

Malatya Fenerspor-Battalgazi Belediyespor: 4-2

Telekomspor-Kale Gençlerbirliği: 0-4

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kaldırımgücü: 11-0

Sanayispor-Adafı Kartalspor: 0-3

Anadolu Selçukluspor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 4-5

1932 Malatyagücü-Sancaktarspor: 3-0 (hükmen)

U-19 1. LİG..

U-19 1. Küme Futbol Ligi’nde altıncı hafta heyecanı yaşandı. 6 karşılaşmanın oynandığı altıncı haftada alınan sonuçlar şöyle:

Kale Gençlerbirliği-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 0-1

1932 Malatyagücü-Malatya Fenerspor: 1-2

Orduzuspor-Malatya Galataspor: 1-1

Sanayispor-Adafı Kartalspor: 0-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Telekomspor: 2-4

Battalgazi Belediyespor-Demirspor: 9-1

U-19 2. LİG

U-19 2. Küme Futbol Ligi’nde ise üçüncü hafta maçları oynandı. İki karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Çöşnük Gençlik-Ataköyspor: 2-7

Konak Belediyespor-Sancaktarspor: 3-3.

Yeni Malatya Gazetesi

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