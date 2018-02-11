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Malatya Haber -

Amatör Maç Sonrası Gerginlik

Amatör Maç Sonrası Gerginlik
  • 11.02.2018
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Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Malatyaspor ile Pütürge Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte olay çıktı. Tarafların 1’er puanı paylaştıkları maçtan sonraki olay polisin müdahalesiyle  büyümeden önlendi.

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 11.hafta heyecanı yaşandı. A Grubu’nda lider durumda bulunan Pütürge Belediyespor ile Malatyaspor, Yeşiltepe 3 nolu sahada karşı karşıya geldi. 1-1 tamamlanan karşılaşma sonrası Pütürge Belediyespor’un kalecisi ile Malatyaspor yedek kulübesi arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Polislerin araya girmesi sonucu tartışma büyümeden önlenirken, takımlar sahadan olaysız ayrıldı. Grup’ta Pütürge Belediyespor, namağlup yoluna devam ederken, Malatyaspor son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmüş oldu.

Haftanın sonucu en merakla beklenen karşılaşmasında Arguvan Belediyespor, Ataköyspor’u 4-1 yendi ve B Grubu’nda liderliğini sürdürdü.

Ligde 11.haftada şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Sanayispor-1966 Malatya Gençlik: 2-3

Kale Gençlerbirliği-Demirspor: 0-5

Malatyaspor-Pütürge Belediyespor: 1-1

Battalgazi Belediyespor-Hekimhan Belediyesi Gençlikspor: 1-1

B Grubu

Orduzuspor-Darendespor:3-0

Ataköyspor-Arguvan Belediyespor:1-4

Doğanşehir Belediyespor-Akçadağspor: 6-1.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. caner dedi ki:
    11 Şubat 2018, 20:36

    Amatör kulüplerden şu ihtiyar eğitimsiz sözde hocalar bir an önce el çektirilmeli.efsane Malatyasporun sözde hocaları maç boyunca oğlundan küçük çocuklara küfür atıyor.cocugumuzla bi maç izleme rahatlığıni küfürden dolayı yapamıyoruz.

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  2. AYDIN dedi ki:
    11 Şubat 2018, 18:27

    Her maç olay.Bu maçtan sonra oynanan HEKİMHAN BATTALGAZI maçında olaylı bitti.EĞİTİM EĞITIM EĞİTİM…

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  3. Mahmut dedi ki:
    11 Şubat 2018, 18:19

    On kişi ile 1 puan helal olsun efsane dönüyor

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