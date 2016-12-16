Amatör Maçlara Erteleme

Malatya amatör futbol liglerinde hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalar, kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF), 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan U-17 Ligi ve 18 Aralık Pazar günü oynanacak olan Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi karşılaşmalarını kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle 17-18 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak olan merkez ve ilçelerimizdeki tüm amatör müsabakalar 1 hafta kaydırılarak 24-25 Aralık tarihlerinde oynatılacaktır. Yeni program sitemizde yayınlanacaktır” dedi.

Özdemir, BAL Ligi’nde İnönü Üniversitesispor ile Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor arasındaki karşılaşmanın oynanacağını da sözlerine ekledi.

İnönü Üniversitesispor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor karşılaşması 18 Aralık Pazar günü 14.00’da Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanacak.

Yeni Malatya Gazetesi