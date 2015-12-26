Amatör Spor Ligleri

Malatya’da amatör spor liglerine devam edildi. Bazı branşlarda şehirlerarası lig maçları da oynandı.

1. AMATÖR FUTBOL BÜYÜKLER LİGİ..

1.Amatör Küme Futbol Ligine oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

A GRUBU:

Sıtmapınarıspor-Tekspor : 0-1

Hekimhan Bld.-İl Özel İdare : 1-0

Doğanşehir Bld.-Orduzu Bld: 0-3

Demirspor-Yeşilyurtspor : 7-1

B GRUBU:

Adafı Kartalspor- Sanayispor: 1-0

Darendespor-Tecdespor: 2-5

Battalgazi Bld.- Malatyagücü : 0-2

İdmanyurdu (Bay takım)

Bu sonuçlarla A Grubunda 34 puana ulaşan Demirspor, B Grubunda ise 28 puana yükselen Malatyagücü takımları liderliklerini bu hafta da sürdürdü. (En üstteki fotoğraf B Grubunda Battalgazi- Malatyagücü maçından)

B GENÇLER FUTBOL LİGİ

Cumartesi günü oynanan B-Gençler Futbol Liginde de alınan toplu sonuçlar şöyle :

Malatya Bld – Demirspor: 1-0

Malatyaspor-Tekspor : 2-0

Malatyagücü- Battalgazi Bld.: 1-4

İl Özel İdare – Yeşilyurtspor : 0-0

Orduzu Bld.- Adafı Kartal : 1-0

Tekelspor-Telekomspor: 1-1

Sancaktarspor- Sıtmapınarıspor: 4-0

Bu sonuçlarla B-Gençler Futbol Ligi A Grubunda Adafı Kartalspor 26 puanla, B Grubunda ise Malatyaspor takımı 29 puanla lider durumda bulunuyorlar.

SÜPER GENÇLER LİGİ

Süper Gençler Liginde de Yeşiltepe Stadında oynanan karşılaşmada Malatya Belediyespor, Batman Belediyesporu 1-0 yendi.

SESSİZLER FUTBOL LİGİ..

Öte yandan Sessizler Futbol Liginde de ilimiz temsilcisi Malatya Sessizlerspor takımı, Yeşiltepe Stadı’nda oynanan maçta Diyarbakır Sessizler futbol takımına 2-1 yenildi. (Üstten 2. fotoğraf bu maçtan)

GENÇ BAYANLAR BASKETBOL LİGİ

Malatya Gençler Basketbol Liginde geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan müsabakada Malatyagücü takımı, Dilekspor takımına 71-31 yenildi. (Üstten 3. fotoğraf bu maçtan)

İŞİTME ENGELLİLER VOLEYBOL

İşitme Engelliler Deplasmanlı Voleybol Liginde Malatya İşitme Engelliler takımı, Osmaniye İşitme Engelliler takımını 3-1 yendi.

Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyleydi :

HAKEMLER: Ethem Bozyiğit, Mehmet Zeren

MALATYA: Mustafa, Ömer, Hüseyin, Bülent , Serdar, Mehmet Akif, ( Rıfat-Erhan-Mücahit)

OSMANİYE : Osman, Kaya, Mehmet, Erhan, Murat, Bayram

SETLER : 24-26, 25-23, 25-16, 25-14

(Üstten 4. fotoğraf bu maçtan)

HABER VE FOTOĞRAFLAR: Mehmet GÖRESİYE