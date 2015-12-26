Amatör Spor Ligleri
Malatya’da amatör spor liglerine devam edildi. Bazı branşlarda şehirlerarası lig maçları da oynandı.
1. AMATÖR FUTBOL BÜYÜKLER LİGİ..
1.Amatör Küme Futbol Ligine oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
A GRUBU:
Sıtmapınarıspor-Tekspor : 0-1
Hekimhan Bld.-İl Özel İdare : 1-0
Doğanşehir Bld.-Orduzu Bld: 0-3
Demirspor-Yeşilyurtspor : 7-1
B GRUBU:
Adafı Kartalspor- Sanayispor: 1-0
Darendespor-Tecdespor: 2-5
Battalgazi Bld.- Malatyagücü : 0-2
İdmanyurdu (Bay takım)
Bu sonuçlarla A Grubunda 34 puana ulaşan Demirspor, B Grubunda ise 28 puana yükselen Malatyagücü takımları liderliklerini bu hafta da sürdürdü. (En üstteki fotoğraf B Grubunda Battalgazi- Malatyagücü maçından)
B GENÇLER FUTBOL LİGİ
Cumartesi günü oynanan B-Gençler Futbol Liginde de alınan toplu sonuçlar şöyle :
Malatya Bld – Demirspor: 1-0
Malatyaspor-Tekspor : 2-0
Malatyagücü- Battalgazi Bld.: 1-4
İl Özel İdare – Yeşilyurtspor : 0-0
Orduzu Bld.- Adafı Kartal : 1-0
Tekelspor-Telekomspor: 1-1
Sancaktarspor- Sıtmapınarıspor: 4-0
Bu sonuçlarla B-Gençler Futbol Ligi A Grubunda Adafı Kartalspor 26 puanla, B Grubunda ise Malatyaspor takımı 29 puanla lider durumda bulunuyorlar.
SÜPER GENÇLER LİGİ
Süper Gençler Liginde de Yeşiltepe Stadında oynanan karşılaşmada Malatya Belediyespor, Batman Belediyesporu 1-0 yendi.
SESSİZLER FUTBOL LİGİ..
Öte yandan Sessizler Futbol Liginde de ilimiz temsilcisi Malatya Sessizlerspor takımı, Yeşiltepe Stadı’nda oynanan maçta Diyarbakır Sessizler futbol takımına 2-1 yenildi. (Üstten 2. fotoğraf bu maçtan)
GENÇ BAYANLAR BASKETBOL LİGİ
Malatya Gençler Basketbol Liginde geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan müsabakada Malatyagücü takımı, Dilekspor takımına 71-31 yenildi. (Üstten 3. fotoğraf bu maçtan)
İŞİTME ENGELLİLER VOLEYBOL
İşitme Engelliler Deplasmanlı Voleybol Liginde Malatya İşitme Engelliler takımı, Osmaniye İşitme Engelliler takımını 3-1 yendi.
Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyleydi :
HAKEMLER: Ethem Bozyiğit, Mehmet Zeren
MALATYA: Mustafa, Ömer, Hüseyin, Bülent , Serdar, Mehmet Akif, ( Rıfat-Erhan-Mücahit)
OSMANİYE : Osman, Kaya, Mehmet, Erhan, Murat, Bayram
SETLER : 24-26, 25-23, 25-16, 25-14
(Üstten 4. fotoğraf bu maçtan)
HABER VE FOTOĞRAFLAR: Mehmet GÖRESİYE