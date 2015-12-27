Amatörde 13 Maç Oynandı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi ile U-19 ve U-15 liglerinde hafta sonunda toplam 13 karşılaşma oynandı.



1.AMATÖR..

1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde A ve B gruplarında 2. hafta maçları oynandı ve şu sonuçlar alındı:



A GRUBU: Telekomspor:1-Adafı Kartalspor:3, Yeşilyurtspor:0- Kale Gençlerbirliği:2, Ataköyspor:2- Yeşil Arapgir:1, Doğanşehir Belediye:5- Malatya Fenerspor:0,



B GRUBU: Tekspor:0- Battalgazi Belediye:8, Darendespor:0- Tecdespor:2, İpekyolu Belediye:3-Malatya İl Özel İdare:1, Sanayispor:1- Demirspor:6.



Bu sonuçlardan sonra A grubunda 6’şar puanlı takımlardan Doğanşehir Belediye birinci, Ataköyspor ikinci, B grubunda ise yine 6’şar puanları bulunan Battalgazi Belediyespor birinci, Demirspor ikinci sırayı aldılar. Bu grupta, yine 6 puanı olan Tecde ise üçüncü.



U-19 MAÇLARI..

U-19 Ligi maçları Yeşiltepe ve İnönü Üniversitesi sahalarında oynandı, şu sonuçlar alındı:



Orduzuspor:1-Sanayispor:1, Telekomspor:0- Demirspor:3, 44 Malatyaspor:8- Kale Gençlerbirliği:0, Adafı Kartalspor:0- Malatyaspor:0.



U-15 MAÇI..

U-15 ligine ise tek maçla devam edildi. Bu kategoride Telekomspor- Malatya Fenerspor takımları 1-1 berabere kaldılar. Ayrıca bu kategoride Yeni Malatyaspor- Demirspor, Malatya Galataspor- Malatya İl Özel İdare maçları oynanmadı ve hükmen sonuçlandı. Demirspor ve İl Özel İdare, rakiplerini 3-0 hükmen mağlup etmiş oldular.



HABER-FOTO: Mehmet GÖRESİYE

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

