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Malatya Haber -

Amatörde 13 Maç Oynandı

Amatörde 13 Maç Oynandı
  • 27.12.2015
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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi ile U-19 ve U-15 liglerinde hafta sonunda toplam 13 karşılaşma oynandı.
 
1.AMATÖR..
1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde A ve B gruplarında 2. hafta maçları oynandı ve şu sonuçlar alındı:
 
A GRUBU: Telekomspor:1-Adafı Kartalspor:3, Yeşilyurtspor:0- Kale Gençlerbirliği:2, Ataköyspor:2- Yeşil Arapgir:1, Doğanşehir Belediye:5- Malatya Fenerspor:0,
 
B GRUBU: Tekspor:0- Battalgazi Belediye:8, Darendespor:0- Tecdespor:2, İpekyolu Belediye:3-Malatya İl Özel İdare:1, Sanayispor:1- Demirspor:6. 
 
Bu sonuçlardan sonra A grubunda 6’şar puanlı takımlardan Doğanşehir Belediye birinci, Ataköyspor ikinci, B grubunda ise yine 6’şar puanları bulunan Battalgazi Belediyespor birinci, Demirspor ikinci sırayı aldılar. Bu grupta, yine 6 puanı olan Tecde ise üçüncü.
 
U-19 MAÇLARI..
U-19 Ligi maçları Yeşiltepe ve İnönü Üniversitesi sahalarında oynandı, şu sonuçlar alındı:
 
Orduzuspor:1-Sanayispor:1, Telekomspor:0- Demirspor:3, 44 Malatyaspor:8- Kale Gençlerbirliği:0, Adafı Kartalspor:0- Malatyaspor:0.
 
U-15 MAÇI..
U-15 ligine ise tek maçla devam edildi. Bu kategoride Telekomspor- Malatya Fenerspor takımları 1-1 berabere kaldılar. Ayrıca bu kategoride Yeni Malatyaspor- Demirspor, Malatya Galataspor- Malatya İl Özel İdare maçları oynanmadı ve hükmen sonuçlandı. Demirspor ve İl Özel İdare, rakiplerini 3-0 hükmen mağlup etmiş oldular.
 
HABER-FOTO: Mehmet GÖRESİYE

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