Maça Destek Pankartıyla Çıktılar

Darende ilçesinde Darendespor ile Adafı Kartalspor arasında oynanan maçta futbolcular, “Zeytin Dalı Harekatı”na katılan askerlere destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi B Grubu’nda mücadele eden takım oyuncuları, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek amacıyla “Dualarımız ve ruhumuzla, Mehmetçiğin yanındayız” pankartıyla maça çıktı.

Darendespor Klüp Başkanı Fatih Kumtepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp olarak Afrin’de destan yazan kahraman askerlerin her zaman gönüllerinde ve dualarında olduklarını söyledi.

Vatanı için canından vazgeçen yiğitleri rahmet andıklarını aktaran Kumtepe, şöyle devam etti:

“Askerlerimizi yürekten destekliyoruz. Allah her daim yardımcıları olsun. Bugün biz burada maça çıkabiliyorsak onların sayesindedir. Vatanımız ve bayrağımız bizim için büyük bir şeref ve gururdur. Askerlerimize Allah’tan güç, kuvvet diliyoruz. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Kulüp olarak her zaman görev verildiği takdirde gerekirse oraya gider silah altına da gireriz, mücadele ederiz. Bizler burada çalışan öğretmenleriz, esnafız, sporcuyuz. Her şeyden vazgeçer gider orada gerekirse biz de savaşırız.”

Futbolculardan Yahya Yasin Aydemir ise Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e dua ederek maça çıktıklarını ifade ederek, “Allah askerlerimizi korusun. Kalbimiz, gönlümüz hep onlarla. Allah onların yardımcısı olsun.” dedi.

Kar ve yağmurun etkili olduğu karşılaşmayı, konuk takım 5-3 kazandı.

