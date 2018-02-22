Amatörde Gözler Play-Off’ta

Malatya 1.AmatörBüyükler Futbol Ligi’nde normal sezonun bitimine iki hafta kalırken, gözler Play-off’a çevrildi.

Ligin 12.haftasında B Grubu’nda 18 Şubat Pazar günü oynanması gereken Arguvan Belediyespor-Doğanşehir Belediyespor karşılaşması yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle 21 Şubat Çarşamba günü oynandı. Arguvan İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 5-1 kazanan Arguvan Belediyespor, Play-off biletini almış oldu.

A Grubu’nda 12 hafta sonunda 10 galibiyet, 2’de beraberlik alan Pütürge Belediyspor, puanını 32 yaparak, Play-off biletini almıştı. B Grubu’nda ise 10 karşılaşmada 9 galibiyet, 1’de beraberlik alan Arguvan Belediyespor, puanını 28’e yükselterek, adını Play-off’a yazdırmayı başardı.

Büyükler Futbol Ligi’nde bitime iki hafta kaldı. A Grubu’nda Demirspor ile Hekimhan Belediyesi Gençlikspor takımları B Grubu’nda ise Ataköyspor ile Doğanşehir Belediyespor Play-off’a kalmak için kıyasıya bir mücadele içerisine girecek. 4 takımın mücadele edeceği Play-off’ta şampiyon olan takım, BAL Ligi takımlarının alacağı sonuçlara göre ya direkt BAL Ligi’ne yükselecek ya da baraj maçı oynayacak.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 13.hafta karşılaşmaları 25 Şubat Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu

Yeşiltepe 2 nolu saha

15.00 1966 Malatya Gençlik-Battalgazi Belediyespor

Yeşiltepe 3 nolu saha

11.00 Malatyaspor-Hekimhan Belediyesi Gençlikspor

15.00 Kale Gençlerbirliği-Sanayispor

Pütürge İlçe Stadı

13.00 Pütürge Belediyespor-Demirspor

B Grubu

Yeşiltepe 2 nolu saha

13.00 Adafı Kartalspor-Akçadağspor

Yeşiltepe 3 nolu saha

13.00 Orduzuspor-Arguvan Belediyespor

Doğanşehir İlçe Stadı

13.00 Doğanşehir Belediyespor-Ataköyspor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi