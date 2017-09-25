Final

Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Malatya Haber -

Amatörde Heyecan Sürüyor

Amatörde Heyecan Sürüyor
  • 26.09.2017
  • 0

Malatya amatör futbolda, U-19 1.  ve U-14 Futbol Liglerinde beşinci hafta karşılaşmaları oynandı.

U-19 LİGİ

U-19 1. ligde beşinci hafta heyecanı yaşandı. 7 karşılaşmanın oynadığı ligde, toplam 52 gol kaydedildi. Haftanın en gollü maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Çöşnük Gençlik takımını 15-2 mağlup etti.

U-19 1. Kümede beşinci hafta karşılaşmaların alından sonuçlar şöyle:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Çöşnük Gençlik: 15-2

Kale Gençlerbirliği-Orduzuspor: 2-3

Battalgazi Belediyespor-Telekomspor: 0-6

Malatyaspor-Malatya Fenerspor: 3-2

Sancaktarspor-Adafı Kartalspor: 0-9

Sanayispor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 1-1

Malatya Galataspor-Demirspor: 3-5

U-19 1. Kümede 7’nci hafta karşılaşmaları 1 Eklim Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların programları şöyle:

Çöşnük Gençlik-Orduzuspor

Malatya Fenerspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Adafı Kartalspor-Malatyaspor

Sancaktarspor-Kale Gençlerbirliği

Ataköyspor-Sanayispor

Telekomspor-Malatya Galataspor

Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Battalgazi Belediyespor

Demirspor bay

U-14 LİGİ..

U-14 Futbol Ligi’nde beşinci hafta heyecanı yaşandı. 2 karşılaşmanın hükmen sonuçlandığı ligde oynanan 3 karşılaşmada 15 gol kaydedildi.

U-14 Futbol Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adafı Kartalspor: 0-4

Pütürge Gençlik-Anadolu Selçuklu: 0-9

Malatya Fenerspor-Kaldırımgücü: 1-1

Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Sanayispor: 3-0 (hükmen)

Kale Gençlerbirliği-Akçadağspor: 3-0 (hükmen)

U-14 Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları 30 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle:

Anadolu Selçuklu-Sanayispor

Kaldırımgücü-Kale Gençlerbirliği

Akçadağspor-Pütürge Gençlik

Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Adafı Kartalspor-Malatya Fenerspor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTOĞRAF: Malatya Yeşilyurt Belediyespor U-19 takımı

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."