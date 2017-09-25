Amatörde Heyecan Sürüyor
Malatya amatör futbolda, U-19 1. ve U-14 Futbol Liglerinde beşinci hafta karşılaşmaları oynandı.
U-19 LİGİ
U-19 1. ligde beşinci hafta heyecanı yaşandı. 7 karşılaşmanın oynadığı ligde, toplam 52 gol kaydedildi. Haftanın en gollü maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Çöşnük Gençlik takımını 15-2 mağlup etti.
U-19 1. Kümede beşinci hafta karşılaşmaların alından sonuçlar şöyle:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Çöşnük Gençlik: 15-2
Kale Gençlerbirliği-Orduzuspor: 2-3
Battalgazi Belediyespor-Telekomspor: 0-6
Malatyaspor-Malatya Fenerspor: 3-2
Sancaktarspor-Adafı Kartalspor: 0-9
Sanayispor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 1-1
Malatya Galataspor-Demirspor: 3-5
U-19 1. Kümede 7’nci hafta karşılaşmaları 1 Eklim Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların programları şöyle:
Çöşnük Gençlik-Orduzuspor
Malatya Fenerspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Adafı Kartalspor-Malatyaspor
Sancaktarspor-Kale Gençlerbirliği
Ataköyspor-Sanayispor
Telekomspor-Malatya Galataspor
Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Battalgazi Belediyespor
Demirspor bay
U-14 LİGİ..
U-14 Futbol Ligi’nde beşinci hafta heyecanı yaşandı. 2 karşılaşmanın hükmen sonuçlandığı ligde oynanan 3 karşılaşmada 15 gol kaydedildi.
U-14 Futbol Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adafı Kartalspor: 0-4
Pütürge Gençlik-Anadolu Selçuklu: 0-9
Malatya Fenerspor-Kaldırımgücü: 1-1
Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Sanayispor: 3-0 (hükmen)
Kale Gençlerbirliği-Akçadağspor: 3-0 (hükmen)
U-14 Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları 30 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle:
Anadolu Selçuklu-Sanayispor
Kaldırımgücü-Kale Gençlerbirliği
Akçadağspor-Pütürge Gençlik
Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Adafı Kartalspor-Malatya Fenerspor.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
FOTOĞRAF: Malatya Yeşilyurt Belediyespor U-19 takımı