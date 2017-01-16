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Malatya Haber -

Amatörde Malatyaspor Takıldı

Amatörde Malatyaspor Takıldı
  • 16.01.2017
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Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde A Grubu’ndaki şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Lig’de 7’nci hafta geride kalırken, lider 1932 Malatyagücü (fotoğrafta), Battalgazi Belediyespor’u 3-1 yenerek, liderliğini sürdürdü.

Büyükler futbol liginde A Grubu’nun iki güçlü ekibi 1932 Malatyagücü ile Malatyaspor arasındaki şampiyonluk yarışı farklı bir boyut kazandı. 1932 Malatyagücü, 7’nci haftada Battalgazi İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada Battalgazi Belediyespor’u 3-1 yenerek, puanını 19’a çıkartı. Malatyaspor ise Yeşiltepe’de oynanan karşılaşmada Adafı Kartalspor ile 2-2 berabere kaldı ve lider 1932 Malatyagücü’nün iki puan gerisinde haftayı ikinci sırada tamamladı.

1932 Malatyagücü, 7 haftalık dilimde 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 19 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde ikinci beraberliğini alan Malatyaspor ise 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ile 17 puan toplayabildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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