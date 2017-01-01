Amatörde Olaylı Maç
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin 5. hafta mücadelesinde Ataköyspor ile 44 Malatyaspor arasında oynanan müsabakada olaylar yaşandı.
Ataköyspor’un 3-1 galibiyeti ile biten karşılaşmada hakem Bahattin Doğan 44 Malatyaspor’dan 4, Ataköyspor’dan da 2 oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı.
44 Malatyaspor’da oyuncular hakemin kararlarına tepki gösterince saha bir anda karıştı. Olaylar esnasında 44 Malatyaspor’un antrenörü Suat Yağız gözüne aldığı darbe nedeniyle bir anda yerde kaldı. Kavga büyüyünce polis gaz sıkarak oyuncuları dağıtmak zorunda kaldı
Kavgada bazı oyuncular göz altına alınırken, 2 oyuncu da çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
3-1 biten karşılaşmada Ataköyspor’un gollerini Ferdi (55, 64 ve 71. dakika), 44 Malatyaspor’un tek golünü ise 67. dakikada Sinan kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
Sabri bey doğru söylemiş oradaki fotograflariniz yanlış başka maça ait aldığımız bilgilere göre oyuncular kavga ettikleri için kavgadan sonra kırmızı kart görmüşler lütfen haberleri araştırınız yanlış bilgi vererek insanları hedef haline getirmeyelim.
Haber yanlış düzeltin, ya da yanlış şeyleri yazmayın maç devam ederken bir oyuncunun diğerinin boğazını sıkması sonucu olan hadiseden dolayı kavga başladı, sonra da kavgaya karışan oyuncular atıldı.Başka illerde geçmişte futbol oyanayan biri olarak disiplin kurulunun bu tarz olaylarda lisansları direk askıya alması gerektiğini düşünüyorum.
Haberde çok sayıda yanlış bilgi var .
1- Hakem oyunculara kırmızı kart verdi ardından 44 malatyalı oyuncular tepki gösterdi saha karıştı denilmiş yanlış bir şekilde . Tam tersi oldu önce oyuncular kendi arasında kavga etti ardından kavga bitince hakem kırmızı kartları gösterdi.
2- Suat isimli kişi gözüne darbe almadı . Ataköy Spor’ un hocasının burnuna ve gözüne darbe geldi .
3- Haberin fotoğrafları bahsedilen maça ait değil . 3 nolu sahadaki maça ait . Haberdeki maç 2 nolu saha da oynandı .
Suat hoca gibi sakin biri bile çığrından çıktıysa bu maçta haksizliklar diz boyu 44malatyaspor da artik yeniden eski adı Sıtmapınari olursa daha etik olur
Malatyali spor yöneticileri ve futbolcuları kazanmak her şey değildir o sahadan el ele kardeşçe cikmanizi bekliyoruz değerli yöneticiler lütfen amatörde geleceği olan gençlere yer veriniz .Bütün takımlar bizim spor barış ve kardeşlik demektir.