Amatörün Erteleme Maçları Pazar’a
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle oynanamayan dördüncü hafta karşılaşmaları 25 Aralık Pazar günü oynanacak.
Büyükler Futbol Ligi’nde geçtiğimiz hafta kar yağışı sonrası sahaların kapanması nedeniyle maçlar bir hafta ertelenmişti. Ligde dördüncü hafta karşılaşmalarının 25 Aralık Pazar günü oynanacağı açıklandı.
Ligde dördüncü hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Yeşiltepe 2 nolu saha
10.30 Demirspor-Telekomspor
12.30 Sanayispor-Arguvan Belediyespor
14.30 Ataköyspor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor
Yeşiltepe 3 nolu saha
10.30 1966 Malatya Gençlik Spor-Orduzuspor
12.30 1932 Malatyagücü-Malatyaspor
14.30 44 Malatyaspor-Akçadağspor
Battalgazi İlçe Stadı
14.00 Battalgazi Belediyespor-Kaldırımgücü
Doğanşehir İlçe Stadı
13.00 Doğanşehir Belediyespor-Adafı Kartalspor.
Yeni Malatya Gazetesi
bu pazar kar yağışlı yine zor oynanır