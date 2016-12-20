You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Opel Reklam

Örnek Resim


Malatya Haber -

Amatörün Erteleme Maçları Pazar’a

Amatörün Erteleme Maçları Pazar’a
  • 21.12.2016
  • 1

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle oynanamayan dördüncü hafta karşılaşmaları 25 Aralık Pazar günü oynanacak.

Büyükler Futbol Ligi’nde geçtiğimiz hafta kar yağışı sonrası sahaların kapanması nedeniyle maçlar bir hafta ertelenmişti. Ligde dördüncü hafta karşılaşmalarının 25 Aralık Pazar günü oynanacağı açıklandı.

Ligde dördüncü hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yeşiltepe 2 nolu saha

10.30 Demirspor-Telekomspor

12.30 Sanayispor-Arguvan Belediyespor

14.30 Ataköyspor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor

Yeşiltepe 3 nolu saha

10.30 1966 Malatya Gençlik Spor-Orduzuspor

12.30 1932 Malatyagücü-Malatyaspor

14.30 44 Malatyaspor-Akçadağspor

Battalgazi İlçe Stadı

14.00 Battalgazi Belediyespor-Kaldırımgücü

Doğanşehir İlçe Stadı

13.00 Doğanşehir Belediyespor-Adafı Kartalspor.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar
  1. fk4444 diyor ki:
    21 Aralık 2016, 12:30

    bu pazar kar yağışlı yine zor oynanır

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."