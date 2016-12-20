Amatörün Erteleme Maçları Pazar’a

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Bazen daha yükseğe sıçramak için geri çekilmek gerekiyor. İkinci yarı her şey çok daha farklı olacak” dedi. Orduzu Pınarbaşı...