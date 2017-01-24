Amatörün Renkli Takımı Arguvan

Arguvan Belediyespor’un futbol şube sorumlusu Serdar Karakuş, Arguvan Belediyespor olarak mütevazi kadro ve bütçeyle Malatya amatör futboluna renk kattıklarını söyledi.

Karakuş, 2014 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiklerini Arguvan Belediyespor’un 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde ilk sezonunda ligi üçüncü bitirdiğini, ikinci sezonunda ise ligde şampiyonluğu elde ederek, Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükseldiklerini kaydetti.

Arguvan Belediyespor olarak 3 yıllık süreçte önemli başarılar elde ettiklerini kaydeden Karakuş, “İki yılda takımımızı 2. Amatör ’den, 1. Amatöre taşıdık. Sezon öncesinde yaptığımız transferlerle hedefimiz ligi üst sıralarda bitirerek, gidebildiğimiz yere kadar gitmekti. Ligde 8 haftada aldığımız 17 puanla, üçüncü sırada yer alıyoruz. Amacımız kalan haftalarda da istediğimiz sonuçları alarak, ligi hedeflediğimiz noktada tamamlamak” dedi.

“MALATYA AMATÖRÜNE RENK KATIYORUZ”

Karakuş, kulübü kurmaktaki amacımız Arguvanlı gençlerimizi bir araya getirerek, birlik ve beraberliği sağlamak, gençlerimizin iyi bir ortamda spor yapmalarına imkan sağlamaktı. Bu noktada Arguvan Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş ve kulüp başkanımız Kanber Yıldırım’a, maddi ve manevi destek olan işadamlarımıza ve bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Sezon öncesinde futbolcularımızla yaptığımız toplantıda Arguvan isminin önemini vurguladık. Futbolcularımıza centilmenlik ruhunu aşılayarak, Malatya amatör futboluna yakışır şekilde mücadele etmelerini söyledik. Geride kalan 8 haftada futbolcularımız sahada centilmence, spora ve sporcuya yakışır şekilde bir mücadele örneği gösterdi. Bu noktada teknik heyet ve futbolcularımıza gerek verdikleri mücadeleden gerekse de elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“PLAY-OFF İÇİN İKİ ÖNEMLİ MAÇ OYNAYACAĞIZ”

Karakuş, ligde 6 maç kaldığını anımsatarak, şunları söyledi: “Mücadele ruhu oldukça yüksek olan bir ekiple çalışmak, taraftarımızı her maç tribünde görmek, futbolcularımıza ekstra motive katarak, 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldık. Önümüzdeki hafta komşu ilçemiz Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ile önemli bir mücadeleye çıkacağız. Hedefimiz zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak ve Play-Off potasında yer almak.”

Ligde özellikle üst üste iki önemli karşılaşma oynayacaklarını ifade eden Karakuş, Play-Off potasında yer alma adına Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ve Ataköyspor karşılaşmalarından taraftarların desteğiyle galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

“ALTYAPIYA DA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Arguvan Belediyespor olarak sadece büyükler liginde değil, altyapıda da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Karakuş, “Geçtiğimiz sezon U19 Ligi’nde mücadele ettik, bu yıl ise U17 Ligine katıldık. Altyapıdan gelecek oyuncularla Arguvan Belediyespor’u daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Bu noktada yönetim kurulu olarak fedakarca çalışıp, büyük bir özveri gösteriyoruz. Arguvan ilçesi futbola, futbolcuya önem veren, takip eden bir kent olduğu için, duyarlı vatandaşlarımız ve işadamlarımız sayesinde destek buluyoruz. Özellikle belediye başkanımız Mehmet Kızıldaş’ın gençlere bakış açısıyla birlikte kulüp olarak hedeflediğimiz noktalara emin adımlarla ilerliyoruz. Birbirini tanımayan, bir araya gelmemiş Arguvanlı gençlerimizi futbol sahasında bir araya getirdik ve arkadaşlık bağlarını oluşturduk” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi