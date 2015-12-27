Ambulans Kaza Yaptı..

112 Acil Servise ait ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.



Kanalboyu’da meydana gelen kazada, bir hastayı almak için giden 112 Acil Servis görevlilerinin bulunduğu 44 LR 721 plakalı ambulans, İpek Caddesi’nden Kanalboyu’na geldikten sonra Cengiz Topel Caddesi yönüne dönmek isterken, Kernek Parkı tarafından gelen 44 NA 697 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu her iki araçtada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis tutanak düzenlerken, durum diğer 112 Acil Servis görevlilerine bildirilerek, hastayı alması için yönlendirildi.



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