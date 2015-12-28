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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Amerika’dan Gelin Getirdi

Amerika’dan Gelin Getirdi
  • 28.12.2015
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Malatyalı genç Enes Aydoğan ile Amerikalı gelin Andrea Duran Malatya’da düzenlenen düğünle dünya evine girdiler.

Yaklaşık 5 yıl önce İsveç’te tanışan çiftlerin düğünü öncesinde 6 ay önce Malatyalı Aydoğan ailesi Amerika’ya giderek gelinin ailesinin yaşadığı San Diego’ya giderek Türk geleneklerine göre  nişan yaptılar. 

Malatya’da düzenlenen düğüne Amerikalı gelinin ailesi ile akrabalarından oluşan 10 Amerikalı ‘da  katıldı. Düğünde Amerikalı gelin Andrea ve akrabaları çiftte telli oynayıp halay çektiler.

THY’de çalışan Damat Enes Aydoğan, “Ben 2010 yılında yüksek lisans için İsveç’e gittim. Orada Andrea ile tanıştım. Aramızda başlayan arkadaşlık daha sonra sevgiye dönüştü ve düğün ile nihayete erişti. Andrea bizim geleneklere ilgiliydi. Daha önce Türk düğünlerine gitmişti ve aynı geleneklere göre bizim düğünün yapılmasını istedi” dedi.

Nişanlanma dönemini de anlatan damat Aydoğan, “Ailem dünyanın diğer ucuna gitti. Bohçamızı da götürdük. Bu durum Andrea’nın ailesinin çok hoşuna gitti. Orada da bütün adetlerimizi yerine getirdik. Kızı istedik, kahvemizi içtik ve Andrea kahveme biber koydu” diye konuştu.

Türkçe konuşan  Andrea Aydoğan ise, “biraz Türkçe biliyorum ve şuanda öğreniyorum. Ama yavaş yavaş öğreniyorum. Türkiye çok güzel, Türkiye’yi çok beğendim” dedi.

Kayınvalidesi ile anlaşabildiğini söyleyen ve kayınvalidesini çok sevdiğini  Andrea Aydoğan, “zor yoktur” dedi.

Malatya’yı da çok beğendiğini söyleyen Andrea, “Malatya’da yeşil çok güzel, su güzel, kayısı çok güzel. Hepsi güzel” dedi.

Damadın THY’de çalıştığı, Andrea’nın ise İstanbul’da özel bir üniversitede İngilizce ders vermeye başladığı belirtildi.

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