AMF Malatya’da Toplandı

Avrupa Malatyalılar Federasyonu, 2017 yılının ilk toplantısını Malatya’da gerçekleştirdi. Toplantıda, Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun faaliyetleri ve Malatya’ya kazandırdığı değerler üzerinde durularak, birlik mesajı verildi.

Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun 2017 yılının ilk toplantısı, Kırçuval Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya, Malatya Valisi Mustafa Toprak, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Avrupa Malatyalılar Federasyonu Başkanı Murat Alabaş, Malatya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Fendoğlu, Köln Malatyalılar Derneği Başkanı Hidayet Yiğit, Las Wegas Malatyalılar Derneği Başkanı Hakan Bozan, Çin Malatyalılar Derneği Başkanı Cumali Bozan, THY Malatya Müdürü Hasan Özgül ve dernek yönetimi, üyeleri ve davetliler katıldı.

-“Avrupa ve Türkiye siyasetini yakından takip ediyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Avrupa Malatyalılar Federasyonu Başkanı Murat Alabaş, Avrupa Malatyalılar Federasyonu hakkında bilgiler vererek, “Federasyonumuz, Türkiye sınırları dışında hiç bir şehre nasip olmayan Avrupa Birliği kanunlarına göre kurulmuş tek şehir federasyonudur. Merkezimiz Mannheim’de’dir. Avrupa Birliğine göre Amerika’dan Avustralya’ya kadar çeşitli şehirlerde temsilcilerimiz vardır. Amerika’da derneğimiz vardır. Fransa’da, Hollanda’da, Belçika’da Avusturya’da Malatya’nın dışına çıkmış yaklaşık Almanya’da yaşayan 100 binden fazla Malatya kökenli insan vardır. Bu insanların çoğu işçi olarak çalışan çok azdır. Ve hemen hemen tümü Ticaretle uğraşmaktadırlar. Politikacı, milletvekili, savcı, doktor olan Malatyalılar vardır. Onlar bizim Türkiye’deki temsilcilerimiz. Bizlerde ilk derneğimizi Mannheim’de kurarken, buranın kanunlarına göre federasyon kurduk. Allah nasip ederse Konfederasyona kadar gider. Bugüne kadar içinde bulunan ve görev yapan başkanlarımız Almanya ile Türkiye arasında, Malatya ile Mannheim arasında köprü vazifesi kurduk. Bu bilim anlamında, kültür anlamında, sanat anlamında, bizim siyasetle işimiz yoktur. Biz Avrupa ve Türkiye siyasetini yakinen takip ediyoruz. Türkiye’den gelen siyasetçilerimiz kim olursa olsun en üst düzeyde misafir ediyoruz” dedi.

“Birlik ve beraberlik Malatya’mızın ortak paydasıdır”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun önemli görevler üstlendiğini belirterek, “Toplantının ve toplantıya katılanların ne denli bir üst düzey bir grup olduğu ve mümtaz ve güzide bir topluluk olduğunun en güzel göstergesi. Esas olan bir toplulukta düşünce fikir ve görüş, veyahut ta inanç değerleri bunların ötesinde ve üstünde bir toplum olması, zaten bu toplumu güzelleştiriyor. Buradaki bu birlik ve beraberlik Malatya’mızın ortak paydasıdır. Burada değişik fikir ve düşüncede olan arkadaşlarımız da var, ama hepsinin ortak paydası Malatya. Malatya’nın birlik ve beraberliği, dirlik ve düzeni, gelecekte daha iyi bir Malatya’yı yaşatmak, tanıtmak ve ihya etme konusunda tüm arkadaşlarımız fikir birliği içindedir. Zaman zaman yurt dışına gittiğimizde Malatya Federasyonu’nun etkisini hep gördük. En son sayın bakanımızla Almanya’yı ziyaret ettiğimizde sağ olsun başkanımız Murat Alabaş kardeşimizi de ziyaret etmiştik. Orada protokol tarafından karşılanmamız ve özellikle ticaret erbabı müteşebbislerle yaptığı program, gerek Alman Ticaret Odası’nda yapılan toplantılarda, gerek oradaki müteşebbislerin oradaki yatırımlarını ziyaretimizdeki yaptığımız görüşmelerimizde, olumlu görüşmelerimiz oldu. Alman devletinin yetkilileri de bizlere refakat ettiler. Bu anlamda Almanya’daki lobimiz hüviyeti içinde görev yapan Avrupa Malatyalılar Federasyonu Başkanı ve tüm üyelerini canı gönülden kutluyorum. Oraya gittiğimizde gurbete değil de sanki kendi evimizin ya da evladımızın veya kardeşimizin evine gitmiş gibi yabancı hissetmeden, yabancı bir memlekette kendi evimizdeki ağırlandık” şeklinde konuştu

İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak’ta, birlikteliğin önemine dikkat çekerek, “Bu toplantılar devam ettiği sürece hem ülkemiz adına, hem kentimiz adına güzel şeyler olacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

“Birlikte daha güçlü olacağız”

Son olarak konuşan Malatya Valisi Mustafa Toprak, Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun yaptığı çalışmanın bir gönül birlikteliği olduğuna vurgu yaparak, “Bunun bir gönül birlikteliği olduğunu biliyorum. Bir memleketi sevmenin o memleketin tüm değerleriyle birlikte değerlenmenin ve o değeri nerede bulunursak bulunalım, dünyanın neresinde olursak olalım, orada farklı bir güzellik oluşturmak adına o çıktığımız toprakların havasını, suyunu güzelliklerini, kültürünü, dokusunu, oralara taşımak adına güzel bir birliktelik olduğunu da biliyorum. Murat Alabaş ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. 2017 Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun bu toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu toplantıda bize ev sahipliği yapan sayın Zafer Kırçuval’a teşekkür ediyorum. Türkiye önemli ama biz Malatya’da yaşıyoruz. Malatya’mızın kadim kültürü bizler için çok önemli. Gurur duyuyoruz. Bugün burada seçkin ve güzide bir topluluk var. Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun çalışma yemeği de böyle güzide bir topluluktan ve güzide kılan özelliğinin de Malatya’yı gönlünde, kalbinde, ruhunda içselleştirmiş bir gurubun olması bizim için önemli. Zaten güzellikleri de böylece genişletebiliriz. Almanya’ya veya farklı ülkelere gittiğimizde Malatyalı kardeşlerimiz bizleri gönüllerine basıyorlar. Her türlü izzeti ikramı sunuyorlar. O garip ellerde iyi bir dayanışma ruhu içinde, ülkemizin sıcaklığını, özelinde Malatya’mızın sıcaklığını hissettirecek şekilde bir beraberliklerini ortaya koyuyorlar. Oraya giden kardeşlerimizi de o güzelliklerle donatıyorlar. Kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Birbirimize kenetlenerek ileriye doğru gidiyoruz. Kendileri bizim dostlarımız, kardeşlerimizdir, hemşerilerimizdir. Biz bu güzelliklerle birlikte daha güçlü olacağız. Zaman zaman sıkıntılı süreçler yaşadık. Tüm bu ihanet ve olumsuzlukların ortadan kalkması bizim dayanışma gücümüzü, irademizi ne kadar kullandığımıza bağlı” diye konuştu.

iha