Amfiye Gemuhluoğlu Adı

İnönü Üniversitesi kampusunde bu yıl yapımı tamamlanarak hizmete açılan 4 bin metrekare kapalı alanı bulunan merkezi amfi bloğuna Fethi Gemuhluoğlu adı verildi.

Üniversiteden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“2010 yılı içerisinde yapımı tamamlanıp hizmete açılan, 1 Adet 400 kişilik, 2 Adet 200 kişilik derslik, kütüphane, internet salonu ve kafeteryası bulunan, 4.000 m2 kapalı alanı olan 2 katlı modern Merkezi Amfi Bloğuna, Üniversitemiz Senatosunun 25.11.2010 Tarih ve 2010/12-3 sayılı kararıyla Fethi Gemuhluoğlu adı verilmesi kararlaştırıldı.

1923 Malatya-Arapgir doğumlu olan Fethi Gemuhluoğlu, yaptığı hizmetlerle yaşadığı döneme bir gönül ve hizmet adamı olarak damgasını vurmuştur. Çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı, Gazetecilik, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Basın Müşavirliği yaptı. Çok sayıda vakıf, dernek ve hayır kurumlarında hizmet etti. Fethi Gemuhluoğlu, sağlam karakteri, toplumu bir bütün olarak ele alan hoşgörülü tutumu ve herkese sevgiyle yaklaşımından dolayı etrafında aydın bir çevre oluşturdu. Zarif bir İstanbul Türkçesiyle yaptığı konuşmalarında, yazdığı mektup ve makalelerinde iman, aşk, hizmet, emek, hürriyet, güzel ahlak, çalışkanlık gibi değerlerin savunucusu oldu ve bir dönemin yükseköğrenim gençliğine bu değerleri aşılamada çok önemli rol oynadı.”