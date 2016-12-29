“Amma Lakin Demeden Çözmemiz Lazım”
AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’da son günlerde yaşanan su kesintileri ile ilgili olarak, “Bölgemiz son bir yılda yağış görmedi, son günlerde yaşanan su kesintilerinin en büyük nedeni de bu. Ama biz icraat makamındayız amma ve lakin demeden bu tür sorunları çözmemiz lazım” dedi.
Milletvekili Mustafa Şahin, AKP Malatya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.
Toplantıdan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, anayasa komisyonunda yaşananları değerlendirerek CHP’yi eleştirdi.
CHP’nin Cumhuriyet’in kuruluş tarihinden itibaren var olduğunu ancak hiçbir zaman milletin istediği çizgide siyaset yapmadığını kaydeden Şahin, “CHP, bu yüzden iktidara bile gelmek şöyle dursun koalisyonlar da bile yer alamayan bir parti, artık siyasi mevtaya dönmüşler. AK Parti olarak yaptığımız her düzenlemeyi canhıraş bir şekilde engellemeye çalışıyorlar. İster mecliste, ister komisyonlarda, ister sahada olsun önümüze sürekli engel çıkarmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.
CHP’li vekillerin anayasa komisyonundaki tavrını sert sözlerle eleştiren Şahin, “Türkiye’de sıkışmış bir sistem var. Biz bu sıkışıklığı gidermek ve sistemi yeniden çek etmek için canla başla çalışıyoruz ama millete karşı herhangi bir argüman üretemeyen ana muhalefet partisi ve onun yanındaki diğer adı sanı belli olmayan, teröristlerin temsilcisi olan parti, omuz omuza vererek anayasa çalışmalarına balta vuruyor. Biz o anayasayı milletimizin isteği ve talepleri doğrultusunda yaptık ve bunu meclise getirdik. Biz isterdi ki bu iki partinin de bu çalışmalarda katkısı olsun, bunların da çorbada bir tuzu olsun ama maalesef bunlar her zaman olduğu gibi inşa etmeye değil, inşa edilen şeyleri yıkmaya kendilerini muktedir görüyorlar. Ama onlar ne yaparsa yapsın biz milletimizin istediği her talebi yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını aktaran Şahin, “Bütün Ortadoğu ve Avrupa’daki ülkelerin, ‘Bizim de böyle bir liderimiz olsun’ dediği bir lidere sahibiz. Ama bunlar diktatörlük lavtasıyla Tayyip Bey’i itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Onlar aslında yüzde 52 ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanını hazmedemiyorlar. Ama milletimiz bu tür bir ideolojiye hiçbir zaman prim vermedi. Bunların oyları bu yüzden yüzde 20’lerde seyrediyor. Bunlar bu kördüğüm olmuş siyaseti açma şansına sahip değiller. Bunların liderine bakıyorsunuz liderleri liderlik vasfına haiz değil, neyle geldiği belli belki o gibi bir şeyle de tekrar gönderilecek” dedi.
Şahin, konuşmasında, Malatya Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele konusunu da değinerek, “Belediye ekiplerimiz kar yağışından itibaren çalışmalarını gayreti bir şekilde sürdürdü. Gönül isterdi ki kar yağar yağmaz yollar açılsın ve hayatın akışına engel olmasın ama Ankara, İstanbul gibi metropol şehirlerde bile kar yağdığında okulları tatil etme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Ben, vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda biraz daha sabırlı olmasını istiyorum” dedi.
Şahin, Malatya’da son günlerde yaşanan su kesintilerine de değinerek, “Bölgemiz çok kurak bir yılı geride bıraktı. Bahar aylarından bu yana kadar yağış yüzü görmedik ve haliyle yeraltı sularımızın en zayıf olduğu bir döneme girdik. Son günlerde yaşanan su kesintilerinin en büyük nedeni de bu. Bunun yanında yer altında biraz da kayıp kaçak var ama ne olursa olsun biz icraat makamındayız amma ve lakin demeden bu tür sorunları çözmemiz lazım. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Malatya’mızın su ihtiyacının bir tek merkeze bağlı olmaması için alternatif su kaynakları arayışı içerisinde olduk. Birçok yerde de bulduk ama bazı nedenlerden dolayı bunu gerçekleştiremedik, İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunu halledeceğiz” şeklinde konuştu.
AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise terörle mücadele vurgusu yaparak, “15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile olan mücadelemiz son hızla devam etmektedir. PKK, DAEŞ gibi diğer terör örgütleri ile mücadelemiz de sonuna kadar sürecek” diye konuştu.
iha
Batıdaki birine malatya dediğin zaman ilk akla kayısi, ekmek ve su gelir. O cesmeden malatyanin güzel ve soğuk suyunu içmek bambaşkadır. Tadı türkiyenin hiç bir yerinde yoktur. 2017 ye girdiğimiz şu günlerde malatya nin su sorunu ile gündeme gelmesi gerçekten çok üzücü bir olaydır. Malatyahaber.com malatya nin sorunlarını her zaman gündemine almıştır.
Adamlar resmen dalga geçiyor Malatyalılarla uyanın be uyanın
tamam belediye beceriksiz yahu siz bu belediye başkanı için gelip oy istemedinizmi bu işi iyi yapar diye şimdi sizde sorumlusunuz Ankarada Melih gökçek metroyu tamamlayamadı Ulaştırma bakanlığı devrakdı metronun bir kısmını bitirdi sizde devletin diğer kurumlarını işletin çözün Malatya nın su sorununu
kardesim istanbul izmir ankara gbi metropol sehirlrde milyonlrca insanin yasadigi sehirlerde su sikintsi olmuyoda suyu bol olan mltynin neden suyu yok diyosunz war ama gerek vekiller gerek beledye basknlri isten anliyan vizyon sahibi insanlr degl nezamn bu vekili gorsem ya 15 temmz yada kilicdaroglna atar tutar siz kendiniz bu sehir icin naptnzki muhlfeti elestrysnz once igneyide cuwaldzida kndinize batirin.snra akp il baskni cikmis diyoki fetoyle mmucade dewam edeck once bu kentin sorunlarni hal edin kardesim senin gorevin ne hizmette öncülükse su nerde yol nerde cikin bunlrdn bahsedin reisin arksna saklnp 15 tmmzu bahane etmyn artik ytr biktik hepinzden
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Ben ak parti yönetim kurulundayım sayın vekilimle yıllardır gezilere katılıyorum tüm vekillerimiz seviliyor ancak sayın vekilime halkın destegi hep yüksek oldu ama sizin haber sitenize bakıyorum hep olumsuz haber ve yorumları yorumları sitenin yaptığından şüphemiz yokta kastınız nedir onu anlamıyorum
Ne sevilmesi Ramazan bey neyin sevilmesinden bahs ediyorsunuz millet kan kusuyor baskan ahmet Çakır öznur calik ve Mustafa şahin i kim seviyor kim destekliyor çıksın bir gezsin ler halkın tepkisini görsün ler
Şimdi diyeceksiniz niye oy verdiler oyu bunlara kimse vermez ak partiden çıksınlar tek oy alamazlar yatsın kalksınlar reis e dua etsin ler
Ağam konuşur, dinleyen olmaz,
Konuştuğu ile karın doymaz,
Beceremedik demez, yüzler solmaz,
Vekilim yine konuşur bize!
Köye gider, bağdacı kurur,
Birde çayı alır, nutka vurur,
Resimi ağzına alır durur,
Vekilim yine konuşur bize!
Kurban olun reisime emi,
Layık olun, Malatyamı hemi!
Sözlerim zoruna gider demi,
Vekilim yine konuşur bize!
Yazıhanlıyım bu sözlerimi yaz,
Kulakları aç, bizi duy az,
Çalışın bu gariban millete biraz,
Vekilim yine konuşur bize!
MİLLETVEKİLLERİMİZİN İŞİ GÜCÜ RAS GELSİN ÇOK İYİ ÇALIŞIYORLAR HANGİ SORUNLARI ÇÖZDÜLERKİ BUNUDA ÇÖZSÜNLER BEN BUNLARA DEGİL AKP’YE OY VERDİİM AMA HARAM OLSUN SU ŞEHRİ MALATYAMIZDA SULARIMIZ KESİLİYOR KİMİN UMRUNDA KENDİLERİNİN ALTLARI KURU BELEDİYE BAŞKANIMIZINDA İŞ RAS GELSİN İYİ ÇALIŞIYOR BIRAK BASKAN OLMUYOR MALATYALI BIKTI ARTIK İŞ BİLEN BİRİ GELSİN OLAN HEP GARİBANA OLUYOR YAZIK BUNUN O BİR TARAFIDA VAR
İcraat makamında oturur, iş bilmez,
Su kesintileri akıldan silinmez,
Vatandaşın derdi var ama görmez,
Utanmadan milletin karşısında konuşurlar!
Silinmez bunlar, kaldı karası,
Malatyamın vardır çok yarası,
Kaldık mı başkan vekil arası,
Utanmadan milletin karşısında konuşurlar!
Kaçırdınız gariban milletin tadını,
Beceriksiliğinizin artık koyun adını,
Sular yok, bizlere edin yardımı,
Utanmadan milletin karşısında konuşurlar!
Fakir, gurabayı karşısına alır,
Bilmezki vatandaş derdine dalır,
Akıllarda olmayan hizmetler kalır,
Utanmadan milletin karşısında konuşurlar!
Maski müdür Kayserili daire başkanı Kayserili ve kimseye hesap vermiyorlar 17 milyonluk İstanbul da kuraklık olmadımı su sıkıntısı Yok da bizde var sorun makama yapışan idarecilerde
Calik da aciklama yapsin.ya yapmayin beyler.kandirmayin bizi.ehil kisiler olmayinca is olmuyor diyin.malatya usandi.bu belediyeden.
ağam bizle eylenirrrrrrrrrrr. tam başkanın ve kayseri tayfasının içini rahatlatan vatandaşı hüsrana uğratan bir açıklama. ben umudumu kestim. nokta
2016 yazinda sabahlara kadar tonlarca icme suyuyla
sokaklari sularken kuraklik yokmuydu.