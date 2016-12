“Amma Lakin Demeden Çözmemiz Lazım”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’da son günlerde yaşanan su kesintileri ile ilgili olarak, “Bölgemiz son bir yılda yağış görmedi, son günlerde yaşanan su kesintilerinin en büyük nedeni de bu. Ama biz icraat makamındayız amma ve lakin demeden bu tür sorunları çözmemiz lazım” dedi.

Milletvekili Mustafa Şahin, AKP Malatya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Toplantıdan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, anayasa komisyonunda yaşananları değerlendirerek CHP’yi eleştirdi.

CHP’nin Cumhuriyet’in kuruluş tarihinden itibaren var olduğunu ancak hiçbir zaman milletin istediği çizgide siyaset yapmadığını kaydeden Şahin, “CHP, bu yüzden iktidara bile gelmek şöyle dursun koalisyonlar da bile yer alamayan bir parti, artık siyasi mevtaya dönmüşler. AK Parti olarak yaptığımız her düzenlemeyi canhıraş bir şekilde engellemeye çalışıyorlar. İster mecliste, ister komisyonlarda, ister sahada olsun önümüze sürekli engel çıkarmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

CHP’li vekillerin anayasa komisyonundaki tavrını sert sözlerle eleştiren Şahin, “Türkiye’de sıkışmış bir sistem var. Biz bu sıkışıklığı gidermek ve sistemi yeniden çek etmek için canla başla çalışıyoruz ama millete karşı herhangi bir argüman üretemeyen ana muhalefet partisi ve onun yanındaki diğer adı sanı belli olmayan, teröristlerin temsilcisi olan parti, omuz omuza vererek anayasa çalışmalarına balta vuruyor. Biz o anayasayı milletimizin isteği ve talepleri doğrultusunda yaptık ve bunu meclise getirdik. Biz isterdi ki bu iki partinin de bu çalışmalarda katkısı olsun, bunların da çorbada bir tuzu olsun ama maalesef bunlar her zaman olduğu gibi inşa etmeye değil, inşa edilen şeyleri yıkmaya kendilerini muktedir görüyorlar. Ama onlar ne yaparsa yapsın biz milletimizin istediği her talebi yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını aktaran Şahin, “Bütün Ortadoğu ve Avrupa’daki ülkelerin, ‘Bizim de böyle bir liderimiz olsun’ dediği bir lidere sahibiz. Ama bunlar diktatörlük lavtasıyla Tayyip Bey’i itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Onlar aslında yüzde 52 ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanını hazmedemiyorlar. Ama milletimiz bu tür bir ideolojiye hiçbir zaman prim vermedi. Bunların oyları bu yüzden yüzde 20’lerde seyrediyor. Bunlar bu kördüğüm olmuş siyaseti açma şansına sahip değiller. Bunların liderine bakıyorsunuz liderleri liderlik vasfına haiz değil, neyle geldiği belli belki o gibi bir şeyle de tekrar gönderilecek” dedi.

Şahin, konuşmasında, Malatya Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele konusunu da değinerek, “Belediye ekiplerimiz kar yağışından itibaren çalışmalarını gayreti bir şekilde sürdürdü. Gönül isterdi ki kar yağar yağmaz yollar açılsın ve hayatın akışına engel olmasın ama Ankara, İstanbul gibi metropol şehirlerde bile kar yağdığında okulları tatil etme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Ben, vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda biraz daha sabırlı olmasını istiyorum” dedi.

Şahin, Malatya’da son günlerde yaşanan su kesintilerine de değinerek, “Bölgemiz çok kurak bir yılı geride bıraktı. Bahar aylarından bu yana kadar yağış yüzü görmedik ve haliyle yeraltı sularımızın en zayıf olduğu bir döneme girdik. Son günlerde yaşanan su kesintilerinin en büyük nedeni de bu. Bunun yanında yer altında biraz da kayıp kaçak var ama ne olursa olsun biz icraat makamındayız amma ve lakin demeden bu tür sorunları çözmemiz lazım. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Malatya’mızın su ihtiyacının bir tek merkeze bağlı olmaması için alternatif su kaynakları arayışı içerisinde olduk. Birçok yerde de bulduk ama bazı nedenlerden dolayı bunu gerçekleştiremedik, İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunu halledeceğiz” şeklinde konuştu.

AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise terörle mücadele vurgusu yaparak, “15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile olan mücadelemiz son hızla devam etmektedir. PKK, DAEŞ gibi diğer terör örgütleri ile mücadelemiz de sonuna kadar sürecek” diye konuştu.

iha