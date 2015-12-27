Ampute Maçları Oynandı
Ampute Futbol Süper Ligi’nde, Malatya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Antalya Atılım Ortopedik Engelliler Spor Kulübü’nü 1-0 yendi.
İnönü Üniversitesi Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Ercan Kaplanlı, Gökhan Kızıltan ve Mehmet Mızman hakem üçlüsü yönetti.
Malatya Bedensel Engelliler Spor Kulübü’ne galibiyeti getiren golü dakika 39’da Mehmet Bayat kaydetti.
Öte yandan Ampute Futbol 1. Ligi Kırmızı Grup’ta Malatya Ayyıldız Ampute Spor Kulübü, İnönü Üniversitesi Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Ayyıldız Ampute Spor Kulübü’nün golünü dakika 50’de Mehmet kaydederken, Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor’un golünü dakika 3’te Osman attı.
FOTO: Mehmet GÖRESİYE