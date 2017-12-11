Final

Final

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Malatya Haber -

Ampute Takım Deplasmanda Galip

Ampute Takım Deplasmanda Galip
  • 11.12.2017
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Ampute Futbol 1. Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, deplasmanda Şanlıurfa Eyyubiye Belediye Engelliler Spor Kulübü’nü 2-1 yendi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, ligin 6.haftasında deplasmanda Şanlıurfa Eyyubiye Belediye Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Turuncu yeşilliler, kıyasıya bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 19 ve 32.dakikalarda Zülfücan Derinpınar’ın kaydettiği gollerle 2-1 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Grupta 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, 15 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı,  ilk yarını son haftasında 17 Aralık Pazar günü 14.00’da Yeşiltepe’de Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Gazetesi

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