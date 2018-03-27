Amputede Kader Haftası
Ampute Futbol 1.Lig 2.Grup’ta 11.haftada Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü Malatya’da karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmayı kazanan takım şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalamış olacak.
Ampute Futbol 1.Lig 2.Grup’ta 10 hafta geride kaldı. 10.haftada lider Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü, sahasında Esenyurt Engelliler Spor Kulübü’ne 4-1 kaybetti. İkinci sırada yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor ise deplasmanda Denizli Engelliler Spor Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.
Ligde 10.hafta sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü 25 puanda kalırken, liderliğini sürdürdü. Akdeniz ekibi 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor ise Denizli deplasmanında aldığı 3 puan sonrası puanını 24’e çıkarttı ve zirveye bir adım daha yaklaştı. Malatya Büyükşehir Belediyespor, 10 haftalık süreçte 8 galibiyet, 2’de mağlubiyet aldı.
Ligin 11.haftasında lider Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü, Malatya Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak. 3 puanı alan takım şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayacak.
Malatya Büyükşehir Belediyespor-Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü karşılaşması 1 Nisan saat 14.00’da Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda oynanacak.
Yeni Malatya Gazetesi