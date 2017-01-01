Amutu Ülkesinde Böyle Karşılandı

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Nijeryaı forveti Amamchi Augustine Iwuji-Amutu, ülkesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Kralları aratmayan karşılamada, uzun kuyruklar oluşurken, Amutu herkesle tek tek selamlaştı.

Sarı kırmızılı takımın forveti Amutu, devre arasın izninde ülkesi Nijerya’ya gitti. Doğduğu şehir olan Jos’u ziyaret eden Amutu için krallara yakışır bir karşılama töreni düzenlendi. Silahlı koruma eşliğinde kendisini karşılayanların arasından geçen Nijeryalı forvet, ziyareti esnasında üst düzey korundu.

Kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşan Amutu, ülkesine götürdüğü Evkur Yeni Malatyaspor’un formalarını da dağıtarak, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Yeni Malatya Gazetesi