“Ana Arterlere Park Etmeyin”

Meteoroloji tarafından yapılan kar yağış uyarısı üzerine, Malatya Belediyesi Karla Mücadele Kriz Masası, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Bozkurt Başkanlığında toplandı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert bazı daire müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Meteoroloji tarafından yapılan uyarı doğrultusunda bu geceden itibaren beklenen kar yağışı ile ilgili önlemler görüşüldü.

Kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için alınacak önlemlerle ilgili olarak toplantı yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alican Bozkurt, “Meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda bu geceden itibaren kar yağışı bekleniyor. Malatya Belediyesi Kriz Masasında görevli arkadaşlarımızla toplantı yaparak mevcut durumu, alınacak önlemleri ve yapılacak mücadele çalışmalarını değerlendiriyoruz” dedi.

Malatya Belediyesi olarak karla mücadele için her türlü hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Bozkurt, “Cadde ve sokakları kar yağışından itibaren, kar kürüme, temizleme ve tuzlama çalışmalarına hemen başlayacağız. Karla mücadele kapsamında 30 kaldırım temizleme ekibi, 20 cadde ve sokak temizleme ekibi olmak üzere toplamda 530 personelimiz görev yapacak. Karla mücadele çalışmaları sırasında 24 adet kar bıçaklı yükleyici, 4 adet dozer, 4 adet greyder, 4 adet solüsyon kamyonu, 4 adet tuzlama traktörü, 7 adet tuzlama aracı ve 18 adet kamyon kullanılacak” dedi.

Beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşlardan belediye ekiplerine yardımcı olmalarını isteyen Başkan Yardımcısı Alican Bozkurt, “Personelimiz kar yağışı ile birlikte 7/24 çalışacak. Vatandaşlarımızdan ricamız, araçlarını kar temizlemeye engel olmayacak şekilde park etmeleridir. Özellikle ana arterlere park etmemelerini, güzergahları açık bırakmalarını bekliyoruz” dedi.