Ana Caddede Trafik Kazası..

Kız Meslek Lisesi kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kaza sırasında otolardan biri kaldırıma çıktı.. Bu arada, Malatya’nın çeşitli bölgelerinde yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

ANA CADDEDE..

İnönü Caddesi’nin Kız Meslek Lisesi Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında S.Ç. (28) adlı şahsın idaresindeki 34 EVU 88 plakalı oto, önce İ.K. adlı şahsın kullandığı 44 AV 254 plakalı otoya çarptı, daha sonra hızını alamayarak Kız Meslek Lisesi’nin önündeki kaldırıma çıktı. Kazada oto sürücüsü S.Ç. yaralanarak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İnönü Caddesi’nde trafik yaklaşık yarım saat kapalı kaldı. Kazaya karışan her 2 oto da trafik ekiplerince yoldan çıkartılarak, araçların geçişine izin verildi.

DİĞER KAZALAR..

Çevreyolu Buğday Pazarı önünde Mehmet Ümit Oymak yönetimindeki 44 FY 707 plakalı oto ile İstasyon yönüne giderken, karşıdan karşıya geçmekte olan 55 yaşındaki Mustafa Erkuş’a çarparak yaralanmasına yolaçtı.

Malatya-Kayseri yolunun Akçadağ ilçesi civarı Kotangölü Mahallesi geçişinde, Ankara yönüne gitmekte olan Selim Bayram yönetimindeki 34 GVA 11 plakalı otomobil, önde gitmekte olan Sayim Tatar yönetimindeki 12 AD 541 plakalı kamyonun arkasına takılı su tankerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 31 yaşındaki Hayriye Bayram yaralandı.

Malatya’dan Elazığ yönüne gitmekte olan Velican Yalçın yönetimindeki 49 AR 256 plakalı araç, yolun yapım çalışması devam eden ve bu nedenle dar olan bölümünde, arkadan gelen kamyonun aniden kendisini sollaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedince trafik levhasına çarptı. Araç hasar gördü.

Battalgazi’den Hanımınçiftliği yönüne gitmekte olan Abdurrahman Karabeyeser yönetimindeki 44 M 0118 plakalı minibüs, refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ile Hasan Ali Karabeyeser yaralandılar.

Elazığ’dan Malatya yönüne gelmekte olan İsrafil Gündeş yönetimindeki 46 FN 905 plakalı kamyon ile Malatya’ya 23. kilometrede, yolun yapım nedeniyle daralan bölümünde karşı yönden gelen kamyona yol vermek için durup, geri manevra yaparken arkasında bulunan Ömer Koca yönetimindeki 34 BY 3611 plakalı araca çarparak hasara neden oldu.