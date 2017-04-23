Ana Caddede U Dönüşü Kazaya Yolaçtı
İnönü Caddesi Öğretmenevi önünde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, otomobiller hasar gördü.
Kaza Cumartesi’ni Pazar’a bağlayan gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Tuncay Ceylan yönetimindeki 35 KGZ 62 plakalı otomobil ile Öğretmenevi önünde ‘U’ dönüşü yaparken, Sıtmapınarı yönünden kent merkezine doğru gitmekte olan Ahmet Turan Gür yönetimindeki 34 KV 8651 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller kaldırıma savrulurken, 34 KV 8651 plakalı otonun sürücüsü Gür ile otoda bulunan İnnaç Emre yaralandılar. Otomobilde sıkışan İnnaç Emre, İtfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarılabildi.
Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (Devlet Hastanesi) kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com