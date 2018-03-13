Eğlence Merkezine Yaylım Ateş

Malatya’da ana caddede bulunan bir eğlence merkezine pompalı tüfeklerle saldırı düzenlendi.

Olay, saat 23.45 sıralarında Atatürk (Kışla) Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, girişi cadde üzerinde bulunan bir eğlence merkezine akşam saatlerinde gelen 2 kişi bir süre mekanda arkadaşları ile eğlendikten sonra ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar gelen ve yanlarında bulunan pompalı tüfeklerle eğlence merkezini yaylım ateşine tutan 2 kişi daha sonra yaya olarak kaçtı.

Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 15’e yakın boş tüfek kartuşu bulurken eğlence merkezinin camlarına çok sayıda saçmanın isabet ettiğini, ölen ya da yaralanan olmadığını belirledi.

Polis ekipleri kamera kayıtlarında eşkali belirlenen 2 kişinin yakalanması için araştırmalara başladı.

iha