Ana Okulu Öğrencilerinin Sergisi

Hekimhan ilçesinde Hacı İbrahim Akyüz Anaokulu öğrencilerinin yıl sonu sergisinin açıldı.

Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, okul binasındaki açılışta yaptığı konuşmada, sergilenen eserlerin öğrencilerin ne kadar yetenekli olduklarının göstergesi belirtti.

Sergiyi beğendiğini aktaran Efendioğlu, “Bu sergi bize minik yavrularımızın yaptıklarını ve neler yapabileceklerini göstermiştir. Bu güzel emekleri bizlere hazırlayan öğretmenlerimize de gayretli ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Hacı İbrahim Akyüz Anaokulu Müdürü Sami Karaca ise okul öncesi öğretimde çocukların zihin gelişimleri yanında el becerilerinin de geliştirildiğini, sergide de bu becerinin ürünlerinin yer aldığını belirterek, “Çocuklarımız kendi yaratılıcılıklarını kullanarak eserlerini ortaya koydular. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emekleri geçen öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür ederim.” diye konuştu.

Serginin açılışına Hekimhan Belediye Başkan Vekili Emin Kılıçaslan, Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, Halk Eğitim Müdürü Zeki Çakar ve öğrenci velileri de katıldı.

AA