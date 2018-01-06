Ana Okulundan Kızılay Yararına Kermes

Malatya’da anaokulu öğrencileri ve velilerinin katılımıyla düzenlenen kermesin geliri, Türk Kızılayına bağışlanacak.

Özel bir spor kulübü ile özel bir anaokulu tarafından düzenlenen kermeste, ev yapımı yiyecekler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilen gelirin tamamı Türk Kızılayına bağışlanacak.

Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından ilkyardım eğitimi verilen anaokulu öğrencileri, aldıkları eğitimi uygulamalı olarak yaptı.

Kermes öncesi yapılan deprem tatbikatında öğrenciler, tatbikat gereği yaralanan arkadaşlarına ilkyardım müdahalesinde bulundu.

Tatbikatın ardından konuşan Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, üniversite öğrencilerinden oluşan genç Kızılaycıların bu yıl ilk etkinliklerini özel bir anaokulu ile düzenlediğini belirtti.

Kermes için kendilerine yer tahsis eden spor kulübüne teşekkür eden Yalçın, “Genç Kızılaycılar, minik Kızılaycılar ile bir etkinlik yaptı. Minik Kızılaycılar ile inşallah çok daha güzel çalışmalarımız olacak.” dedi.

AA