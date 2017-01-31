Anadolu Ateşi 2. Lige Yükseldi
Malatya Anadolu Ateşi Hokey Takımı, Salon Hokeyi 2. Lige Yükselme Müsabakalarında bütün rakiplerini geride bıraktı ve şampiyon olarak 2. Lige yükseldi.
Türkiye Hokey Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Salon Hokeyi 2. Lige Yükselme Müsabakaları, Alanya’da gerçekleştirildi.
Anadolu Ateşi, finalde Diyarbakır Kaplanspor’u 8-3 yenerek, şampiyonluğa ulaştı ve 2. Lige yükseldi.
Anadolu Ateşi Hokey Kulübü Başkanı Savaş Yılmaz, Anadolu Ateşi Hokey Takımı olarak Malatya’yı en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, 2. Lige yükseldikleri için mutlu olduklarını belirtti.
Yeni Malatya Gazetesi
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