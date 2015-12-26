Anahtarı Bizde…!

Teknik direktör Orhan Şerit, OFTAŞ ve Malatyaspor karşılaşmalarının ligin düğümünü çözeceğini söyledi.

Rakipler Düşünsün

Deplasmanda lider OFTAŞ ile karşılaşacak olan Kocaelispor, başkent ekibine bileniyor. Teknik direktör Orhan Şerit, son iki haftada ligin gidişini değiştirecek maçlar yapacaklarını belirterek, “Bu hafta deplasmanda OFTAŞ, gelecek hafta da evimizde yapacağımız Malatyaspor maçlarında alacağımız sonuç ligin kaderini etkileyecek. Biz kendi işimize bakıyoruz. Gelecek sezonun hazırlığı içindeyiz” dedi.

Bayram Oynamıyor

Oftaş maçına da ciddi bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Körfez ekibinin hocası şöyle konuştu: Gelecek hafta da Malatya’yı konuk edeceğiz. Bu maçta da aynı düşüncedeyiz. Prestijimiz daha önemli.”