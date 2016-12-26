‘Gırtlak Gırtlağa Kavga’ Gibi Ama..

Anadolu Yıldızlar Hentbol Ligi’nde (ANALİG) Malatya’da yapılan grup müsabakaları sona erdi.

Yeşiltepe Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda, Tunceli, Elazığ, Malatya, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, ve Ağrı illerinden 7 erkek ve bayan takımı mücadele etti.

Müsabakalar sonunda; Erkeklerde A grubunda Van birinci, Elazığ ikinci, Tunceli üçüncü; B grubunda Malatya birinci, Bitlis ikinci, Iğdır üçüncü oldu. Bayanlarda A grubunda Elazığ birinci, Iğdır ikinci, Tunceli üçüncü; B grubunda Malatya birinci, Bitlis ikinci, Iğdır üçüncü oldular. Muş takımı dereceye giremedi. Derece yapan takımlara madalya ve başarı belgeleri verildi.

Müsabakalar sonunda erkek ve bayanlarda ilk 6’ya giren takımlar, 17-19 Şubat’ta Adıyaman’da yapılacak olan çeyrek final karşılaşmalarında mücadele etme hakkı kazandı.

Hentbol Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Yeliz Çakır Fırat, tüm sporculara başarılar dileyerek, “Çok yetenekli sporcular burada gördük. Bu sporcularımıza destek verildiği taktirde milli takıma kadar yükseleceğini bu turnuvada görmüş olduk ancak devamlılık önemli, velilerin bu konuda çocuklarına destek olmasını istiyoruz.” dedi.

Bu arada, bayanlar maçı sırasında Mehmet Göresiye’nin çektiği, sporcuların “gırtlak gırtlağa kavga ettiği” izlenimini veren aşağıdaki ilk fotoğraf, muhabirin deklanşöre bastığı anda saptadığı bir görüntü.. Aslında rakiplerini engellemeye çalışan iki Bitlisli oyuncunun bu mücadelesi, fotoğrafa kavga gibi yansımış ama böyle bir olay yok..

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA