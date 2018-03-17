Analig Judo Final Grubu Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Grup Müsabakaları Malatya‘da başladı.

Battalgazi Spor Salonu’nda başlayan müsabakalara Malatya, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinden 67 kız 82 erkek sporcu katıldı.

Müsabakalarının açılışında konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Anadolu Yıldızlar Lig’inin Türkiye’de 12 branşta gerçekleştiğini belirtti.

Branşların olimpik branş olmasından dolayı oldukça önem arz ettiğini ifade eden Fındıklı, şöyle konuştu:

“İllerimiz de federasyonlarımızın il temsilcileri zaten il faaliyetlerini yapmakta. Federasyonlarımız da zaten yarı final, grup ve final müsabakalarını gerçekleştirmekte idi. Anadolu yıldızları ile müsabaka sayısını artırıp şans bulamamış, tesadüf eseri kenarda kalmış veya bir müsabakayı kaybetmiş arkadaşlarımız varsa onlara ikinci bir defa şans tanınıyor. İkinci bir arena olan Anadolu Yıldızlar Ligi bu bakımdan çok çok önemli. Buraya katılan tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum, finale kim gidecek olursa olsun kazanan kazanmayan herkese başarılar diliyorum.”

AA