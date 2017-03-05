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Malatya Haber -

Analig Karate Yarı Finali Sona Erdi

Analig Karate Yarı Finali Sona Erdi
  • 05.03.2017
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Yarı Final müsabakaları Malatya’da sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün organizasyonuyla Battalgazi Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, yıldız kız ve erkekler, kata ve kumite stillerinde yapılan müsabakalarda Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Şanlıurfa, Van, Kilis, Van, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır ve Tunceli’den 55 erkek, 44 kız, 99 sporcu finalde yarışmak için mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda yıldız kızlarda Gaziantep birinci, Malatya ikinci, Tunceli üçüncü, yıldız erkeklerde de Gaziantep birinci, Diyarbakır ikinci, Malatya üçüncü oldu.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve başarı belgeleri verildi.

Dereceye giren takımlar, 1-2 Nisan’da Isparta’da yapılacak Türkiye finalinde mücadele etme hakkı kazandı.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA

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