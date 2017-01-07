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Malatya Haber -

Analig Voleybol Grubu Başladı

Analig Voleybol Grubu Başladı
  • 07.01.2017
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Yıldız Kız ve Erkekler Malatya grup maçları başladı.

Atatürk ve Tecde spor salonlarında oynanan lig maçlarına Malatya, Elazığ, Tunceli, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Kars, Bingöl ve Ağrı illerinden 9 erkek 8 bayan takımı katılıyor.

Voleybol Malatya İl Temsilcisi Mehmet Aslan, Pazar günü sona erecek olan maçlarda mücadele eden tüm takımlara başarı diledi.

Malatya grubunda bayanlarda ilk 4 takım, erkeklerde ise ilk 3 takım, Şubat ayında Elazığ’da yapılacak olan yarı final gruplarına katılma hakkını elde edecekler.

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com

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