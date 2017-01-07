Analig Voleybol Grubu Başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Yıldız Kız ve Erkekler Malatya grup maçları başladı.
Atatürk ve Tecde spor salonlarında oynanan lig maçlarına Malatya, Elazığ, Tunceli, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Kars, Bingöl ve Ağrı illerinden 9 erkek 8 bayan takımı katılıyor.
Voleybol Malatya İl Temsilcisi Mehmet Aslan, Pazar günü sona erecek olan maçlarda mücadele eden tüm takımlara başarı diledi.
Malatya grubunda bayanlarda ilk 4 takım, erkeklerde ise ilk 3 takım, Şubat ayında Elazığ’da yapılacak olan yarı final gruplarına katılma hakkını elde edecekler.
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com
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