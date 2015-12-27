‘Analiz Sayısı 20 Kat Arttı’

Malatya İl Özel İdaresi tarafından muhtarlara bilgilendirme toplantısı yapılıp, kırsal alanda imar mevzuatı ve yapılaşma ile toprak, su analiz laboratuvarı işlemleri anlatıldı.

Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen muhtarlara bilgilendirme toplantısının açılış konuşması yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er, mevzuat gereği,kırsaldaki imar’dan İl Özel İdaresi’nin sorumlu olduğunu belirtip, “Kırsalın belediyesiyiz. Yani kırsalın belediye hizmetlerini İl Özel İdaresi olarak biz yapıyoruz”ifadelerini kullandı. Bu tür toplantıların önemini anlatan Sami Er, geçen yıl ilçelerde toprak, su analiz laboratuvarı konusunda bilgilendirme toplantısı yaptıktan sonra 2009’da toprak analiz sayısının 2008’e göre 20 kat arttığına dikkat çekip, “İmar ve çevre düzeni olmadan sağlıklı yapılaşma gerçekleştirilemez. İl Özel İdaresi olarak, kırsaldaki imar, su ve toprak konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata da konuşmasında, “Bizler, ağalık ve beylik için değil, hizmet için seçildik. sizler de seçilmiş muhtarlar olarak hizmet için seçildiniz. Ancak görevinizi ve hizmetinizi yaparken, öncelikli hizmetlere ağırlık verdiğinizi biliyoruz” ifadelerini kullandı. “Başbakanımız diyor ki, hizmette geniş katılımı ve şefaflığı sağlayınız. Cep telefonunuz 24 saat açık olsun diyor” şeklinde konuşan Naci Şavata, birlik ve beraberliğin önemini anlattı.

Açılış konuşmalarından sonra, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Şaban Sağlam

“Kırsal Alanda İmar Mevzuatı ve Yapılaşma”, Harita Mühendisi Nihal Çetinkaya, Mimar Mustafa Kaya,

Ziraat Yüksek Mühendisi İzzet Berktaş, Şehir Plancısı Alper Çelebi, Ziraat Mühendisi Bülent Özdemir “Toprak Analizleri”, Kimya Mühendisi Habibe Özben ise ” İçme ve Sulama Suyu Analizleri” konularında bilgi aktardı.